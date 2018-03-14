Meslekte 30. yılını dolduran doktorlara sürpriz

Samsun’da bir hastanede, meslekte 30’uncu yılını dolduran doktorlar için ’14 Mart Tıp Bayramı’ dolayısıyla sürpriz kutlama programı düzenlendi.

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri’nde görevli Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ersen Hürmüzlü, Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Gürkan Özkan, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Ali Kemal Yazıcı’nın mesleğe adım atışının 30. yılı, hastane idarecileri tarafından sürpriz yapılarak kutlandı. Uzm. Dr. Ersen Hürmüzlü, Opr. Dr. Gürkan Özkan, Opr. Dr. Ali Kemal Yazıcı, kendileri için hazırlanan pastayı birlikte kesti.

Sağlık çalışanlarının kutsal bir görevi olduğunu belirten Büyük Anadolu Hastaneleri Kurumsal İlişkiler ve İş Geliştirme Müdürü Fatih Esen, “Vatandaşlarımızın kaliteli sağlık hizmeti almaları için gece-gündüz demeden görevlerini başarıyla yerine getiren sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyoruz. Bu anlamlı günde biz de hastanemizde görevli olan mesleğe 30 yılını adamış doktorlarımız için böyle bir program düzenleyerek onları onure etmek istedik. Kendilerine görevlerinde başarılar ve nice 30 yıllara diliyorum” dedi.

Doktorlar ise, hekimlik mesleğini 30 yıldır yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler. Kutlama programına ayrıca Büyük Anadolu Çiftlik Hastanesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Neslihan Burtaçgiray, Hasta Yatış Sorumlusu Sevcan Aydın, Başhemşire Kader Kınık, Başhemşire Yardımcısı Dilek Özçelik ve sağlık çalışanları katıldı.