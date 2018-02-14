Külliyede hummalı çalışma

Samsun’da İlkadım Belediyesi tarafından yapılan külliyenin cami kısmının Ramazan’a yetiştirilmesi için hummalı bir çalışma hakim.

Baruthane Mahallesi Ihlamur Bulvarı üzerinde 6,5 dönümlük alana inşa edilen 5 bin cemaat kapasiteli külliyenin cami kısmının çatısı yapılıyor. Kadim medeniyetin mimari çizgisi ile insanlığın ihyası ve inşası için kimlikli bir eser olarak hayata geçirilen cami ve külliye tamamlandığında, Ankara Hacıbayram Veli, İstanbul Sultanahmet ve Eyüp Sultan gibi önemli bir merkez olacak.

Üç büyük Türk mimarisi bu eserde

Osmanlı mimarisinden esinlenerek melez bir tasarımın uygulandığı cami içinde, sütunlar Selçuklu mimarisini, kubbede Babür Türk mimarisini, tavanda ise Osmanlı mimarisi ile çıtakarî sanatı uygulanmakta. Büyük oranda tamamlanan caminin çatısı ise çam ağacından elde edilen kalaslarla kaplanmakta. Nakışlı geleneksel mimari ile bezenecek olan kubbeyi çepeçevre saracak olan camlar vitray, iç kısımda havuzu, kenarlarında sedir oturma yeri, avluda ise şadırvan olacak.

Hayat kaynaklarını yansıtacak inanç merkezi

Konumu itibariyle deniz ve şehir manzarası ile dikkat çeken külliye ve camide mimarisi ve dizaynı ile deniz, orman ve su gibi hayat kaynaklarını yansıtacak. İbadet merkezinin ötesinde ruh dünyasına değer katacak olan cami ve külliye, şehrin önemli ibadet ve inanç merkezi olacak. 5 bin cemaat kapasiteli, 200 araçlık otoparkı ve 2 bin kişilik de çok amaçlı salona sahip olacak. Eğitim, ibadet, dinlenme ve sosyal mekânları ile dikkat çeken bu yapı tamamlandığında şehir için önemli bir ibadet merkezi olacak.

Medeniyetin inşası insanın ihyası

Gün geçtikçe detayları ortaya çıkan caminin sadece Samsun için değil, şehir dışından gelecek yerli ve yabancı ziyaretçilerin görmek isteyeceği inanç ve ibadet merkezi olacağını kaydeden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, cami ve külliyenin medeniyetin inşası ve ihyası için önemli bir merkez olacağını kaydetti. Çizgisi ile mimari anlamda büyük bir medeniyeti inşa ederken insanlığı da ihya eden bir eseri meydana getirdiklerini ifade eden Başkanı Tok, “Ecdadımız tarih boyunca yaptığı eserlerle inşa çalışmaları yaparken aynı zamanda insanlığın ihyası için çalışmış, bugün bile ayakta duran güzel eserlere imza atmıştır. Şehirleri bu tür eserlerle imar ederken insanlığa önemli hizmetlerde bulunmuştur. Günümüzde de medeniyetimizin yeniden ihyası için önce bu medeniyeti oluşturan insan ruhunu yakalamamız gerekmektedir. Bu manada bizler camii ve külliyemizi inşa ederken bu ruhla hareket ediyoruz” diye konuştu.