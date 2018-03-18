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Karaduman’dan miting ve kongre açıklaması

AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonunda gerçekleştirilecek olan 6. Olağan İl Kongresi hazırlıklarına ilişkin bilgi verdi.AK Parti 6. Olağan...

Karaduman’dan miting ve kongre açıklaması

AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonunda gerçekleştirilecek olan 6. Olağan İl Kongresi hazırlıklarına ilişkin bilgi verdi.AK Parti 6. Olağan...

18 Mart 2018 Pazar 21:47
Karaduman’dan miting ve kongre açıklaması

AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonunda gerçekleştirilecek olan 6. Olağan İl Kongresi hazırlıklarına ilişkin bilgi verdi.

AK Parti 6. Olağan Samsun İl Kongresi AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 24 Mart’ta saat 12.00’de başlayacak. Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek kongreyle ilgili yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Karaduman, "Bu salondan Samsunlu vatandaşlarımızın katılımı ile hep birlikte Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı’nda destanlar yazan kahraman Mehmetçiklerimizi de selamlayacağız. Şehitlerimizi rahmetle anacağız. Gazilerimize minnet duygularımızı sunacağız. Samsun’da 17 ilçemizle bin 466 mahalle teşkilatlarımızla 3 bin altı sandıktaki sandık teşkilatlarımızla hep birlikte çalışarak bu kutlu yürüyüşe devam edeceğiz” dedi.

Kongreler hakkında da bilgi veren Karaduman, "Yönetim kurulu üyelerimizin de belirlenmesi ile bu büyük çalışmanın mutabakatın sonucunu 24 Mart ta gerçekleştirip 25 Mart’tan itibaren büyük bir hızla 2019 seçimlerine hazırlanacağız. Samsun da İki yüz binin üzerinde üyemiz var. Bu üyelerin ve tüm vatandaşlarımızın katkısıyla bu kutlu davanın yürüyüşüne hızımızı hiç azaltmadan devam edeceğiz. Bizim teşkilatlarımızda yönetim kurulu listelerimizde toplumun her kesiminin temsil edilmesi amaçlanarak çalışmalar yürütülür. Listelerimizde mutlaka kadın ve genç sayılarımız belirlenmiş asgari sayıda olmak zorundadır. Kadınlar, gençler, engelliler çok büyük oranda temsil edilir. Kongre salonumuzda ve salon dışında, on binlerce Samsunlumuzla kongremizi gerçekleştireceğiz Kongre ve mitingimize Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız teşrif edeceklerdir, Kongremizden önce dışarıda bir mitingimiz olacak. Cumhurbaşkanımız önce bu mitingi gerçekleştirecek daha sonra salona teşrif edecekler ve salonda kongremizi gerçekleştireceğiz" diye konuştu.
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