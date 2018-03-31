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İstanbul’dan çalınan otomobil Bafra’da bulundu

İstanbul’dan düz kontak yapılarak çalınan otomobil Samsun’un Bafra ilçesinde bulundu.İstanbul’un Pendik ilçesinden yaklaşık 35 gün önce çalınan otomobil, Samsun’un Bafra ilçesi Altınyaprak Mahallesi Akdeniz Sokak’ta park halinde...

İstanbul’dan çalınan otomobil Bafra’da bulundu

İstanbul’dan düz kontak yapılarak çalınan otomobil Samsun’un Bafra ilçesinde bulundu.İstanbul’un Pendik ilçesinden yaklaşık 35 gün önce çalınan otomobil, Samsun’un Bafra ilçesi Altınyaprak Mahallesi Akdeniz Sokak’ta park halinde...

31 Mart 2018 Cumartesi 20:55
İstanbul’dan çalınan otomobil Bafra’da bulundu

İstanbul’dan düz kontak yapılarak çalınan otomobil Samsun’un Bafra ilçesinde bulundu.

İstanbul’un Pendik ilçesinden yaklaşık 35 gün önce çalınan otomobil, Samsun’un Bafra ilçesi Altınyaprak Mahallesi Akdeniz Sokak’ta park halinde bulundu. Mahalle sakinleri polise bir haftadır park halinde şüpheli bir araç olduğu ihbarını yaptı. İhbarı değerlendiren ekipler olay yerine geldiklerinde 34 ND 5878 plakalı araçta inceleme yaptı. Araçta yapılan şasi kontrolünde sahte plakalı aracın çalıntı olduğunu tespit edildi. 35 gün önce İstanbul‘un Pendik ilçesinden düz kontak yapılarak çalınan araç incelemenin ardından çekici ile otoparka götürüldü.

Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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