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Iraklılar Samsun’dan 3 ayda 99 gayrimenkul aldı

2018’in ilk üç ayında Samsun’da toplam 119 yabancı uyruklu vatandaş gayrimenkul aldı. En fazla gayrimenkulü 99 Irak vatandaşı aldı.Türkiye’nin büyüyen ve gelişen bir ülke olması yabancıların ilgisini çekiyor. Son yıllarda yabancılara...

Iraklılar Samsun’dan 3 ayda 99 gayrimenkul aldı

2018’in ilk üç ayında Samsun’da toplam 119 yabancı uyruklu vatandaş gayrimenkul aldı. En fazla gayrimenkulü 99 Irak vatandaşı aldı.Türkiye’nin büyüyen ve gelişen bir ülke olması yabancıların ilgisini çekiyor. Son yıllarda yabancılara...

13 Nisan 2018 Cuma 16:27
Iraklılar Samsun’dan 3 ayda 99 gayrimenkul aldı

2018’in ilk üç ayında Samsun’da toplam 119 yabancı uyruklu vatandaş gayrimenkul aldı. En fazla gayrimenkulü 99 Irak vatandaşı aldı.

Türkiye’nin büyüyen ve gelişen bir ülke olması yabancıların ilgisini çekiyor. Son yıllarda yabancılara gayrimenkul satışlarında artışlar yaşanırken, Samsun da Karadeniz’de en fazla tercih edilen illerden bir olma özelliğini taşıyor. 13 ülkeden 119 yabancı uyruklu vatandaş Samsun ve ilçelerinden gayrimenkul alımında bulunurken, en fazla gayrimenkulü Iraklılar aldı.

Gayrimenkul alan diğer ülke vatandaşları hakkında bilgi veren Tapu ve Kadastro Samsun Bölge Müdürü Hasan Özalban, ilk üç ayda Almanya 4, Amerika Birleşik Devletleri 3, Azerbaycan 3, Ürdün 2, Avusturya 1, Birleşik Arap Emirlikleri 1, Bosna Hersek 1, İran 1, Kazakistan 1, Kırgızistan 1, Türkmenistan 1, Yeni Zelanda 1, Irak uyruklu vatandaşların ise 99 gayrimenkul aldığını belirtti.
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