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İnançer, cami ve külliyeye hayran kaldı

Mutasavvıf-yazar Ömer Tuğrul İnançer, eski Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ile Başkan Erdoğan Tok’un ev sahipliğinde cami ve külliye inşaatını ziyaret etti.İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan...

İnançer, cami ve külliyeye hayran kaldı

Mutasavvıf-yazar Ömer Tuğrul İnançer, eski Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ile Başkan Erdoğan Tok’un ev sahipliğinde cami ve külliye inşaatını ziyaret etti.İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan...

15 Nisan 2018 Pazar 18:44
İnançer, cami ve külliyeye hayran kaldı

Mutasavvıf-yazar Ömer Tuğrul İnançer, eski Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ile Başkan Erdoğan Tok’un ev sahipliğinde cami ve külliye inşaatını ziyaret etti.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok tarafından yaptırılan Karadeniz’in en büyük cami ve külliyesini ziyaret ederek incelemelerde bulunan Ömer İnançer, "Bu eser tamamlandığında eşsiz bir medeniyet merkezi ve inanç turizminin yeni adresi olacak" dedi. AK Parti Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç’ın da katıldığı ziyarette Başkan Tok, cami ve külliyenin mimari yapısı hakkında bilgi vererek proje ve inşaat aşamalarını anlattı.

Cami ve külliye içerisinde tamamlanan çalışmaları yakından inceleyen İnançer, "Tarihi camiler ve külliye kültürüne hakim olan biri olarak İlkadım Belediye Başkanımız Erdoğan Tok’u tebrik ediyorum. Gerek mimari yapısı gerekse manevi getirisi düşünüldüğünde Karadeniz’de bir inanç turizmi merkezi olacağını düşünüyorum. Selçuklu mimarisinin özelliklerini kullanarak tasarlanmış olması da tarihimize açılan bir pencere hüviyeti kazandırmış. Bu anlamlı eserde emeği geçen herkese ve anladığım kadarıyla çok emek harcayan Başkanımız Erdoğan Tok’a teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

İnançer’in fikirlerinden istifade etmenin önemli olduğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Değerli hocamızın tecrübelerini bildiğimiz için fikirlerinin ve tavsiyelerinin bizler için büyük değeri var. Şehrimizde uzun yıllar sonra bir belediye başkanı olarak cami yapmanın bizlere nasip olmasının heyecanını yaşarken bir yandan da en iyisini yapmak için adeta gecemizi günümüze katarak çalışmaları yakından takip ediyoruz. Bizleri kırmayarak görüşlerini paylaşan İnançer’e ve bizleri yalnız bırakmayan Gençlik ve Spor Eski Bakanımız Akif Çağatay Kılıç’a teşekkür ederim" diye konuştu.
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