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İlkadım’da Nisan ayı müdürler toplantısı

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Nisan ayı birim müdürleri toplantısını Acem Tekkesi Kültür ve Sohbet Evi’nde gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Başkan Tok, 4 yıl boyunca çok önemli işlere ve projelere imza attıklarını söyledi.Halkımızdan...

İlkadım’da Nisan ayı müdürler toplantısı

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Nisan ayı birim müdürleri toplantısını Acem Tekkesi Kültür ve Sohbet Evi’nde gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Başkan Tok, 4 yıl boyunca çok önemli işlere ve projelere imza attıklarını söyledi.Halkımızdan...

13 Nisan 2018 Cuma 16:26
İlkadım’da Nisan ayı müdürler toplantısı

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Nisan ayı birim müdürleri toplantısını Acem Tekkesi Kültür ve Sohbet Evi’nde gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Başkan Tok, 4 yıl boyunca çok önemli işlere ve projelere imza attıklarını söyledi.

Halkımızdan aldığımız sinerjiyi yatırıma harcadıklarını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, daha yapılacak çok iş olduğunu belirterek, “Belediye olarak elde edilen bu başarıda tüm çalışanlarımızın katkısı var. İşçisinden memuruna tüm ekibimizle ilçemizi daha ileriye götürmek için var gücümüzle çalışmalıyız” dedi.

“Halkla iletişime dikkat edin”

Halkla olan iletişime daha çok dikkat çekerek, vatandaş memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması gerektiğine vurgu yapan Başkan Tok, “Milletimizin memnuniyetini her gün bir üst seviyeye çıkarmak için gerek birim müdürlerimiz gerek müdürlüklere bağlı olan personellerimiz daha fazla mesai harcayarak daha hızlı işlere imza atmalıyız” diye konuştu.

“İlkadım dev projelerle anılıyor”

İlkadım’da 4 yılık görev süresince ilçede de adından söz ettiren halkın memnuniyet duyduğu dev yatırımları ve projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Tok, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana gece gündüz demeden sürdürdüğümüz çalışmalarımız hakta büyük yankı uyandırdı. Geride bıraktığımız görev süresi boyunca söz verdiğimiz rekor yatırımları tek tek hayata geçirdik. Ihlamur Kafe Restorant, 15 Temmuz Millet Yolu ve Şehitler Anıtı, Türkiye’nin en büyük Gençlik Merkezi, Belediye Yeni Hizmet Binası, Cami ve Külliye, Unkapanı Kültür Merkezi, Derebahçe Sosyal Tesisleri gibi önemli daha birçok proje ve yatırımlar bunlardan sadece birkaç tanesi. İlkadım ilçemiz bu yatırım ve hizmetlerle bu manada adeta şantiye alanına döndü. İlçemizin her bir yanında projelerimiz yükselmeye devam ediyor. Bu kesintisiz başarının arkasında da bugün bizi sabahın ilk saatlerinde bir araya getiren hizmet aşkı yatıyor. Bu aşk ve birlik duygusu içerisinde hemşehrilerimize en iyi hizmeti sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.
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