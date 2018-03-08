İlkadım’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde anlamlı buluşma

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlediği etkinlikte şehit aileleri ve gaziler ile gerçekleştirilen anlamlı buluşmanın ardından belediye bünyesinde hizmet veren kültür merkezlerindeki kadın kursiyerlere karanfil dağıttı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok tam gün mesai ile İlkadımlı kadınlarla bir araya geldi. Başkan Tok, güne Ihlamur Cafe ve Restaurantta gerçekleşen buluşma ile başlarken şehit aileleri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril ve Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Samsun İl Temsilcisi Bilal Erim ile bir araya gelerek şehit anneleri ve eşlerine desteklerinin devam edeceğini vurguladı.

Gerçekleşen buluşmada konuşan Ahmet Diril ve Bilal Erim, “Sadece özel günlerde değil ihtiyacımız olan her an bizlere desteğini ve ilgisini eksik etmeyen İlkadım Belediye Başkanımız Erdoğan Tok’a teşekkür ederiz” dediler.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerine şehir ve gazi yakınları ile başlamanın ayrı bir mutluluk olduğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Sizler bize bu vatan için canını vermiş aziz şehitlerimizin emanetisiniz. Her an yüreğimiz sizinle birlikte atıyor. Bu buluşmayı kadınlar gününde yapmamızın ayrı bir önemi var. Şehit annesi, eşi ve kardeşi olmak gurur verici bir duygu ve bu duyguyu sizlerle paylaşıyoruz. Kadın demek anne demek, yar demek, kardeş demek aileyi kuran ve bir arada tutan en önemli güç demek. Bunu bilerek tüm annelerimizin ve hanım kardeşlerimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü yürekten kutluyorum” diye konuştu.

Ihlamur Cafe ve Restaurantta gerçekleşen buluşmanın hemen ardından “Tam Gün Kadınlar Günü Mesaisi” sloganı ile İlkadım Belediyesi Hizmet Binaları ve Kültür Merkezlerini ziyaret eden Başkan Tok kadın personel ve kursiyerlere karanfil hediye etti. Personel ve kursiyerler ile tek tek sohbet eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Hanım Kardeşlerimize verdiğimiz değeri anlamak için bünyemizde yer alan Kültür Merkezlerimizde kursiyer olarak hizmet alan hanım kardeşlerimizin sayısına bakmak yeterlidir.4 Bin’e yakın İlkadımlı hanım kardeşimiz Kültür Merkezlerimizde bir araya gelerek sosyal hayatta dahil oluyor. İlkadım’da bir gün değil her gün kadınlar günü olarak hanım kardeşlerimize hizmet veriyoruz” şeklinde konuştu.