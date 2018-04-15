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İlkadım Okuryazar Buluşmaları’nın konuğu İnançer oldu

İlkadım Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Okuryazar Buluşmaları’nın konuğu mutasavvıf-yazar Ömer Tuğrul İnançer oldu.Acem Tekkesi ve Sohbet Evinde mutasavvıf yazar Ömer Tuğrul İnançer’in konuk olduğu konferans ve imza günü büyük...

İlkadım Okuryazar Buluşmaları’nın konuğu İnançer oldu

İlkadım Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Okuryazar Buluşmaları’nın konuğu mutasavvıf-yazar Ömer Tuğrul İnançer oldu.Acem Tekkesi ve Sohbet Evinde mutasavvıf yazar Ömer Tuğrul İnançer’in konuk olduğu konferans ve imza günü büyük...

15 Nisan 2018 Pazar 18:35
İlkadım Okuryazar Buluşmaları’nın konuğu İnançer oldu

İlkadım Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Okuryazar Buluşmaları’nın konuğu mutasavvıf-yazar Ömer Tuğrul İnançer oldu.

Acem Tekkesi ve Sohbet Evinde mutasavvıf yazar Ömer Tuğrul İnançer’in konuk olduğu konferans ve imza günü büyük ilgi gördü.

İnançer: "Annelerimizin adını bilmiyoruz"

İslamiyet’i doğru öğrenmek ve anlamak gerektiğini belirten İnançer, "Bilgi çağı dediğimiz bu çağda saniyeler içinde milyonlarca bilgiye ulaşabiliyoruz ama Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.s) annesinin ve zevcesinin ismini bilmiyoruz. Onlar biz müminlerin anneleri değil mi? Biz bunları bile gençlerimizden duyamazken aile yapımızı nasıl sorgulamayalım" şeklinde konuştu.

İnançer: "Kavramları karıştırıyoruz"

Birçok kavramın birbirine karıştırıldığını belirten İnançer, "Allah’tan korkulmaz. Çünkü Allah korkunç değil güzeldir. Korku ile yaptığımız yorumlarda dinimizi tahrip ediyor. Bu tanımlarda cennet için vaat edilen Huri’nin bir cinsiyete sahip varlık olduğuna inanarak bunu topluma anlatan yazarlar bile var. Oysa Huri cinsiyetsiz bir varlıktır ve ahrette üreme yoktur. İşte bizlerin bu yanlışlardan arınarak doğruyu bulmamız ve anlatmamız şarttır" diye konuştu.

Tok: "İlkadımlıların ilgisi gurur verici"

Konferans sonrası açıklamalarda bulunan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Özellikle aile yaşantımıza İslami değerleri temel alarak ışık tutan değerli hocamız mutasavvıf-yazar Ömer Tuğrul İnançer’i İlkadım ’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kendisi sosyal yaşantımıza getirdiği bakış açısıyla ve okumaya teşvik etmesi ile gençlerimize önemli kazanımlar sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Acem Tekkesi ve Sohbet Evinde gerçekleştirilen Okuryazar Buluşmaları programının sonuna doğru vatandaşların kitaplarını imzalayan Ömer Tuğrul İnançer’e eski Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekilli Akif Çağatay Kılıç ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok tarafından tablo hediye edildi.

Okuryazar Buluşmaları programının ardından İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, AK Parti Samsun Milletvekilli Akif Çağatay Kılıç eşliğinde, Ömer Tuğrul İnançer’i, Türk-İslam sanatlarının genç nesillere aktarıldığı Türk-İslam Sanatları Merkezini gezdirerek, hocaları ve öğrencileri ile birlikte yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Konferansa ayrıca; AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Av. Hakan Ay, AK Parti İlkadım İlçe Gençlik Kolları Başkanı Erdi Küçükosman, İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcıları ile birlikte birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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