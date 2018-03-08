Hastanede Kadınların Günü etkinliği

Samsun’un Atakum ilçesinde özel bir hastanede 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği yapıldı.

VM Medical Park Samsun Hastanesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için, hastanede lösemi tedavisi gören çocukların anneleri tarafından yapılan el emeği ürünler VM lobi etkinlik alanında satışa sunuldu. Hastane misafirleri ve personellerinin yoğun ilgi gösterdiği stantlarda el yapımı dantel figürleri ve organik doğal ürünlerin satışı yapıldı. Samsun Lösemili ve Hastalıklı Çocuklar Derneği (LÖSAM) yetkililerinin de katılımı ile gerçekleşen organizasyonda emeklerin değere dönüşmesi bütün anneler için çok güzel bir motivasyon oldu.

"Samsun’da en çok kadın çalıştıran kurumlardan biriyiz"

VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Müdürü Dr. Hakan Özcan, bu anlamlı günde çalışan üreten aile ve ülke ekonomisine katkıda bulunan her kadının desteklenmesi gerektiğini, Samsun’da en çok kadın çalışan kurumlardan biri olarak, çalışma hayatında kadınların daha aktif rol alması gerektiğini vurguladı.