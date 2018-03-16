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Göçük altında kalan sürücüden acı haber

Samsun’da taş ocağında meydana gelen göçükte hafriyat altında alan sürücünün cesedine ulaşıldı.Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Kulacadağ Mahallesi’nde özel bir şirkete ait taş ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş makinesi...

Göçük altında kalan sürücüden acı haber

Samsun’da taş ocağında meydana gelen göçükte hafriyat altında alan sürücünün cesedine ulaşıldı.Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Kulacadağ Mahallesi’nde özel bir şirkete ait taş ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş makinesi...

16 Mart 2018 Cuma 17:55
Göçük altında kalan sürücüden acı haber

Samsun’da taş ocağında meydana gelen göçükte hafriyat altında alan sürücünün cesedine ulaşıldı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Kulacadağ Mahallesi’nde özel bir şirkete ait taş ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş makinesi tarafından kamyona hafriyat yüklendiği sırada göçük meydana geldi. Yukarıdan akıp gelen hafriyat yığını kamyonu ve iş makinesini altına aldı. İş makinesi operatörü Oğuzhan Şahin kazayı yara almadan atlatırken, kamyon sürücüsü Hüseyin Zoroğlu (60) ise göçük altında kaldı. AFAD, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve taş ocağı çalışanlarının yardımıyla hafriyat altındaki cesede 4 saat sonra ulaşılabildi. AFAD ekipleri ve iş makineleri tarafından 3-4 metrelik bir hafriyat yığının altından çıkarılan Zoroğlu’nun cesedi otopsi için Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şahin: "Ne olduğunu anlamadım, şoka girdim"

Kazayı yara almadan atlatan iş makinası operatörü Oğuzhan Şahin, "Ne olduğunu anlamadım. Ocak birden aşağı geldi. Aşağı atlamadım. İş makinesinin içinde bekledim. Ondan sonra indim ama hiçbir şey hatırlamıyorum. Şoka girdim. Kamyonun kapısının açık olduğunu gördüm. Şoföre bağırdım ama duyan olmadı. Şantiyeden arkadaşlara seslendim. Onlar geldi" dedi.

Topaloğlu: "Bir saat önce aynı kamyonda ben çalışıyordum"

Aynı kamyonu değişmeli kullanan Zoroğlu’nun mesai arkadaşı Cabbar Toplağlu, "Olaydan bir saat önce aynı kamyonda ben çalışıyordum. Değişmeli çalışıyorduk. Ben şantiyedeydim. Bir anda büyük bir gürültü oldu. Gelince vaziyeti gördük. Hüseyin’le meslektaştık" diye konuştu.

Olaydan hemen sonra kaza yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, kaza ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Hafriyatları elleriyle kazan iş arkadaşları Zoroğlu’na ulaşmak istedi. Zoroğlu’nun göçük altında kalması iş arkadaşlarını oldukça üzdü. Saatler süren acı bekleyiş hüzünle bitti.

Son Güncelleme: 16.03.2018 18:39
Anahtar Kelimeler:
Hüseyin ZoroğluSamsun
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