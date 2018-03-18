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Glokom konulu seminer, büyük ilgi gördü

SAMSUN (İHA) – Samsun’da İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde verilen glokom semineri, büyük ilgi gördü.Büyük Anadolu Hastaneleri tarafından sosyal sorumluluk çerçevesinde bilgilendirme amacıyla düzenlenen sağlık konferanslarının...

Glokom konulu seminer, büyük ilgi gördü

SAMSUN (İHA) – Samsun’da İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde verilen glokom semineri, büyük ilgi gördü.Büyük Anadolu Hastaneleri tarafından sosyal sorumluluk çerçevesinde bilgilendirme amacıyla düzenlenen sağlık konferanslarının...

18 Mart 2018 Pazar 21:33
Glokom konulu seminer, büyük ilgi gördü

SAMSUN (İHA) – Samsun’da İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde verilen glokom semineri, büyük ilgi gördü.

Büyük Anadolu Hastaneleri tarafından sosyal sorumluluk çerçevesinde bilgilendirme amacıyla düzenlenen sağlık konferanslarının bir yenisi Samsun İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde yapıldı. Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Talha Özdemir’in katılımıyla “glokom” konulu seminer Samsun İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü çalışanlarının yoğun katılımlarıyla gerçekleşti. Opr. Dr. Talha Özdemir, gerçekleşen programda glokom konusunu anlatırken, trifokal lenslerle uzak ve yakın gözlüklerden kurtulabileceğini söyledi.

Özdemir, şunları kaydetti: “Günümüzde artık genç yaşlı herkes bilgisayar gibi teknolojik cihazlar kullanıyor. Dolayısıyla bunların orta derece dediğimiz bir mesafeye ihtiyacı vardı. Trifokal lensin teknolojisi gereği üzerinde bulunan halkalar sayesinde ışık yakın, orta ve uzak mesafeye odaklanabiliyor. Trifokal lens teknolojisi bu alanda devreye girerek ve üç odağı görmemizi sağlıyor. Böylece hastalar ameliyat sonrası numaraları doğru olarak gerçekleşmişse gözlüksüz hale gelebiliyorlar."

Hastane Kurumsal İlişkiler ve İş Geliştirme Müdürü Fatih Esen, "Değerli katılımcılar sizleri saygıyla selamlıyor, tekrardan hoş geldiniz diyorum. Hastane olarak hem Samsun ve çevre il ve ilçelerinde gerçekleştirdiğimiz sağlık konferanslarımızın bir yenisinde daha sizlerle bir aradayız. Bilgilendirmeye yönelik gerçekleştirdiğimiz programımızda alanında uzman doktorumuzu sizlerin ayağına getirerek öğrenmek istediğiniz konular üzerine bilgi sahibi yaparak aklınıza takılan sorulara da yanıt verme fırsatı oluyor. Şimdiden sizlere sağlıklı bir yaşam dilerken, desteklerinden ötürü Samsun İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konferansın sonunda Göz Hastalıkları Uzmanı Talha Özdemir katılımcıların sorularına cevap verdi.
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