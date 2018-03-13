FETÖ’den 6 yıl 3 ay hapis

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan 1 kişi mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan serbest meslek sahibi olduğu öğrenilen Olgun Gök’ün yargılanması sona erdi. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında Olgun Gök hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek kendini savundu. Mahkeme, Olgun Gök’ü "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.