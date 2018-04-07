Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 15°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114738
ALTIN
173.453
DOLAR
4.0452
STERLİN
5.6986
EURO
4.9655

Fabrika Voleybol Şenliği

Türkiye Voleybol Federasyonu 2018 yılı faaliyet programında yer alan "Fabrika Voleybol Okulları Mini Voleybol Şenliği" gerçekleştirildi.Türkiye’nin çeşitli illerinde faaliyette olan, çocukları voleybolla buluşturmaya ve Türkiye’deki...

Fabrika Voleybol Şenliği

Türkiye Voleybol Federasyonu 2018 yılı faaliyet programında yer alan "Fabrika Voleybol Okulları Mini Voleybol Şenliği" gerçekleştirildi.Türkiye’nin çeşitli illerinde faaliyette olan, çocukları voleybolla buluşturmaya ve Türkiye’deki...

07 Nisan 2018 Cumartesi 16:48
Fabrika Voleybol Şenliği

Türkiye Voleybol Federasyonu 2018 yılı faaliyet programında yer alan "Fabrika Voleybol Okulları Mini Voleybol Şenliği" gerçekleştirildi.

Türkiye’nin çeşitli illerinde faaliyette olan, çocukları voleybolla buluşturmaya ve Türkiye’deki lisanslı voleybolcu sayısını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdüren Fabrika Voleybol Okulları “Mini Voleybol Şenliği” Canik Atatürk Spor Salonu’nda düzenlendi. Şenliğe; il genelinden okul ve kulüp sporcuları, ayrıca çok sayıda seyirci katıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz’ın da katıldığı şenlikte; 2005-2006, 2007-2008 ve 2009-2010 doğumlu öğrenci ve oyuncular sahada yer aldı. Genç sporcular bu şenlik sayesinde unutulmaz bir gün yaşadı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Samsun’da Hat ve Tezhip Sergisi açıldı
Samsun’da Hat ve Tezhip Sergisi açıldı
"Aşık", Atakum’da gösterildi
"Aşık", Atakum’da gösterildi
Samsun- Rusya sağlık hattı
Samsun- Rusya sağlık hattı

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim