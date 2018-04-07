Fabrika Voleybol Şenliği

Türkiye Voleybol Federasyonu 2018 yılı faaliyet programında yer alan "Fabrika Voleybol Okulları Mini Voleybol Şenliği" gerçekleştirildi.

Türkiye’nin çeşitli illerinde faaliyette olan, çocukları voleybolla buluşturmaya ve Türkiye’deki lisanslı voleybolcu sayısını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdüren Fabrika Voleybol Okulları “Mini Voleybol Şenliği” Canik Atatürk Spor Salonu’nda düzenlendi. Şenliğe; il genelinden okul ve kulüp sporcuları, ayrıca çok sayıda seyirci katıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz’ın da katıldığı şenlikte; 2005-2006, 2007-2008 ve 2009-2010 doğumlu öğrenci ve oyuncular sahada yer aldı. Genç sporcular bu şenlik sayesinde unutulmaz bir gün yaşadı.