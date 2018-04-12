Erim ve ekibinden Bakü’de büyük başarı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Teknik Kurul Başkanlığı(TÜSF) ve TÜSF Masa Tenisi Teknik Direktörlüğü görevine atanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Vedat Erim ve takımı, "Türk Konseyi Birinci Üniversite Spor Oyunları"nda erkekler masa tenisinde şampiyon oldu.

Bakü’de düzenlenen "Türk Konseyi Birinci Üniversite Spor Oyunları"nda TÜSF Masa Tenisi Erkekler Takımı birinci, kadınlarda ikinci oldu. Ferdide ise Batuhan Ulucak ve kadınlarda İpek Özdemir üçüncülüğü elde etti. Kazandıkları kupa ile resim çektiren masa tenisi takımı asker selamı vererek Afrin’deki Mehmetçiğe selam gönderdiler.

"Daha büyük başarılar kazanacağız"

Oyunlardaki asıl amacın kardeşlik bağlarını güçlendirmek olduğunu belirten TÜSF Masa Tenisi Teknik Direktörü Erim, "Buraya bir ekip olarak geldik. Kazandığımız başarı için mutluyum. Takımımı ve burada mücadele eden bütün arkadaşları tebrik ediyorum. Başarılarımızın devamı gelecek. Çünkü çok yetenekli arkadaşlarla çalışıyoruz. Bakü’de çok güzel bir organizasyon oldu. Umarım her yıl devam eder. Takım olarak çalışıp daha büyük başarılar elde etmek istiyoruz. Hedefimiz Dünya Üniversite Oyunları’nda başarı elde etmek" dedi.