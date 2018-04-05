Demiryol-İş’ten “SAMULAŞ” açıklaması

Demiryol-İş Sendikası Bölge Başkanı Murat Kütük, SAMULAŞ’ta örgütlenme çalışması yaptıklarını belirterek, “Bu aşama ve çalışmalarımızda Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz ve SAMULAŞ yönetimi ile ilgili bir problem yaşamıyoruz” dedi.

Türk-İş’e bağlı Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol-İş) yetkilileri tarafından, basında yer alan SAMULAŞ ile ilgili haberler hakkında açıklama yapıldı. Demiryol-İş Sendikası Bölge Başkanı Murat Kütük ve Türk-ş Samsun İl Temsilcisi Nakif Yılmaz tarafından yapılan açıklamada, “Şuan Demiryol-İş Sendikası olarak SAMULAŞ’ta örgütlenme çalışması yapılmaktadır. Bu aşama ve çalışmalarımızda Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz ve SAMULAŞ yönetimi ile ilgili bir problem yaşamıyoruz. Sendikalı olmak her bireyin kendi öz iradesinde olan kanuni bir haktır. Aynı zamanda hangi sendikaya üye olacağını da kişi kendi iradesi ile belirlemektedir” ifadeleri kullanıldı.

Türk-İş Samsun İl Temsilcisi Nakif Yılmaz, “Hepimizin ortak amacı şehrimizde hizmet veren SAMULAŞ’ın büyümesi, gelişmesi ve çalışanların refahıdır. Nihai amacımız ve hedefimiz ise Samsun halkına hizmet etmektir” diye konuştu.