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Başkan Yılmaz’a “Zülfikar kılıcı” hediyesi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’a Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) Karadeniz Bölge Koordinatörü Tuncer Üçüncüoğlu tarafından Havzalı bıçak ustaları tarafından yapılan ’Zülfikar kılıcı’ hediye edildi.Samsun...

Başkan Yılmaz’a “Zülfikar kılıcı” hediyesi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’a Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) Karadeniz Bölge Koordinatörü Tuncer Üçüncüoğlu tarafından Havzalı bıçak ustaları tarafından yapılan ’Zülfikar kılıcı’ hediye edildi.Samsun...

13 Nisan 2018 Cuma 12:17
Başkan Yılmaz’a “Zülfikar kılıcı” hediyesi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’a Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) Karadeniz Bölge Koordinatörü Tuncer Üçüncüoğlu tarafından Havzalı bıçak ustaları tarafından yapılan ’Zülfikar kılıcı’ hediye edildi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Tuncer Üçüncüoğlu’nu makamında ağırladı. Samsun’a yaptığı hizmetler ve kazandırdığı projelere teşekkür etmek amacıyla Başkan Yılmaz’ı ziyaret eden Üçüncüoğlu, "Başkanım Samsun’a kazandırdığınız tüm eserler takdire şayan. Hizmet aşığı bir belediye başkanımıza sahip olduğumuz için Samsun halkı olarak bizler de çok şanslıyız. Ben başkanıma yaptıkları ve Samsun için gece-gündüz koşturduğu için bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

“Hayatım bu şehir”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz ise, "Gecem gündüzüm benim hep Samsun. Hayatım bu şehir oldu. Hep şehrimi bir adım daha nasıl ileri taşıyabilirim düşüncesi ile hizmet ettim etmeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Tuncer Üçüncüoğu, Başkan Yılmaz’a Samsun’a yaptığı hizmetlere teşekkür ederek üzerinde Zülfikar kılıcı hediye etti.
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