Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
119303
ALTIN
163.013
DOLAR
3.7828
STERLİN
5.3395
EURO
4.6940

Başkan Tok: “Vatandaşın sorunu bizim sorunumuz”

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, vatandaşın derdini doğrudan kendisinden dinleyerek birlikte çözüm aradıklarını söyledi.Başkan Erdoğan Tok halkla buluşarak dertlerini dinlemeye devam ediyor. Sık sık gerçekleştirdiği esnaf ve mahalle...

Başkan Tok: “Vatandaşın sorunu bizim sorunumuz”

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, vatandaşın derdini doğrudan kendisinden dinleyerek birlikte çözüm aradıklarını söyledi.Başkan Erdoğan Tok halkla buluşarak dertlerini dinlemeye devam ediyor. Sık sık gerçekleştirdiği esnaf ve mahalle...

30 Ocak 2018 Salı 15:40
Başkan Tok: “Vatandaşın sorunu bizim sorunumuz”

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, vatandaşın derdini doğrudan kendisinden dinleyerek birlikte çözüm aradıklarını söyledi.

Başkan Erdoğan Tok halkla buluşarak dertlerini dinlemeye devam ediyor. Sık sık gerçekleştirdiği esnaf ve mahalle ziyaretlerinin yanı sıra talebi olan vatandaşları makamında misafir ederek istişarede bulunan Tok, istekleri not alıp ilgili birimleri yönlendiriyor. Belediye kapılarının vatandaşa her zaman açık olduğunu ve onlara hizmet için burada olduklarını vurgulayan Tok, halkla buluşmaya ara vermeden devam edeceklerini dile getirdi.

“Vatandaşın sorunu bizim sorunumuz”

Belediyecilik anlayışının ana eksenine insanı koyduğunu ifade eden Tok, “Vatandaşımızın derdini doğrudan onlardan dinleyerek birlikte çözüm arıyoruz. Bizim görevimiz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek, dertlerine derman olmak, taleplerini karşılamak. İlkadımlı kardeşlerimiz randevu almaksızın burada dertlerini ve taleplerini bize iletebilme imkanı buluyor. Bizler de elimizden geldiğince, istek ve önerilerini ileten vatandaşımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Vatandaşın sorunu, bizim sorunumuzdur. Yaptığımız her hizmetin merkezinde vatandaşımız var. Dolayısıyla onlarla iç içe ve yüz yüze olmak bizim görevimizdir. Bu buluşmalarla hem vatandaşımızın derdine çözüm buluyoruz hem de kardeşliğimizi ve birliğimizi pekiştiriyoruz. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde hemşehrilerimizle bir arada olmaktan sonsuz mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devletin kapısı millete açıldı
Devletin kapısı millete açıldı
Samsun TSO’dan “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı” bilgilendirme toplantısı
Samsun TSO’dan “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı” bilgilendirme toplantısı
Bafra’da silahlı çatışma: 3 yaralı
Bafra’da silahlı çatışma: 3 yaralı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim