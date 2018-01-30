Başkan Tok: “Vatandaşın sorunu bizim sorunumuz”

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, vatandaşın derdini doğrudan kendisinden dinleyerek birlikte çözüm aradıklarını söyledi.

Başkan Erdoğan Tok halkla buluşarak dertlerini dinlemeye devam ediyor. Sık sık gerçekleştirdiği esnaf ve mahalle ziyaretlerinin yanı sıra talebi olan vatandaşları makamında misafir ederek istişarede bulunan Tok, istekleri not alıp ilgili birimleri yönlendiriyor. Belediye kapılarının vatandaşa her zaman açık olduğunu ve onlara hizmet için burada olduklarını vurgulayan Tok, halkla buluşmaya ara vermeden devam edeceklerini dile getirdi.

“Vatandaşın sorunu bizim sorunumuz”

Belediyecilik anlayışının ana eksenine insanı koyduğunu ifade eden Tok, “Vatandaşımızın derdini doğrudan onlardan dinleyerek birlikte çözüm arıyoruz. Bizim görevimiz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek, dertlerine derman olmak, taleplerini karşılamak. İlkadımlı kardeşlerimiz randevu almaksızın burada dertlerini ve taleplerini bize iletebilme imkanı buluyor. Bizler de elimizden geldiğince, istek ve önerilerini ileten vatandaşımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Vatandaşın sorunu, bizim sorunumuzdur. Yaptığımız her hizmetin merkezinde vatandaşımız var. Dolayısıyla onlarla iç içe ve yüz yüze olmak bizim görevimizdir. Bu buluşmalarla hem vatandaşımızın derdine çözüm buluyoruz hem de kardeşliğimizi ve birliğimizi pekiştiriyoruz. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde hemşehrilerimizle bir arada olmaktan sonsuz mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.