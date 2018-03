Başkan Taşçı, miniklerle buluştu

Atakum Halide Edip Adıvar Anaokulunu ziyaret ederek, minik öğrencilerle buluşan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, çocukların oyunlarına eşlik etti. Başkan Taşçı, “Çocuklarımızın geleceği için çalışıyoruz, onların mutluluğu için mücadele ediyoruz” dedi. Halide Edip Adıvar Anaokulu tarafından hayata geçirilen "Oyunun Protokolü Olmaz" projesi kapsamında miniklerle bir araya gelen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, çocuklarla bowling ve basketbol oynadı. Başkan Taşçı’nın, “Büyüyünce ne olacaksınız?” sorusuna miniklerden birinin, “Atakum Belediye Başkanı olacağım” cevabına Başkan Taşçı’da espriyle, “Çabuk büyü, seni bekliyorum” yanıtını verdi.

Her biri pırlanta gibi

Çocuklarımızın eğitimini önemsiyor ve onlarla geçirdiğim her andan büyük keyif alıyorum diyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Bugün yavrularımızla birlikte çocukluğuma döndüm. Onlarla birlikte oynadığımız oyunlarda çocukluğumun heyecanını hissettim. Her biri pırlanta gibi olan yavrularımızla geçirdiğim her andan büyük keyif alıyorum. Bu anlamda Atakum Halide Edip Adıvar Anaokulu öğretmenlerine, bu güzel organizasyon için teşekkür ediyorum. Atakum Belediyesi olarak çocuklarımızın eğitimini önemsiyor ve bu anlamda üzerimize düşenden fazlasını yapmak için çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne geçen 4 yıl içerisinde ilçemizdeki okullara onarım ve tesis kazandırma anlamında 6 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. Eğitimi desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Başkan Taşçı halefini buldu

Anaokullu miniklerle basketbol ve bowling gibi oyunlar oynayan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı çocuklarla yaptığı sohbet esnasında, “Büyüyünce ne olacaksınız?” sorusunu sordu. “Atakum Belediye Başkanı olacağım” cevabını veren miniğe espriyle, “Çabuk büyü, seni bekliyorum” yanıtını veren Başkan Taşçı, “Geleceğin cumhurbaşkanları, doktorları, mühendisleri, sizler olacaksınız. Sizler bizim kıymetli varlıklarımız, toplumun geleceği, insanlığın umudusunuz” diye konuştu.

Başkan Taşçı buluşmanın sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verdi.