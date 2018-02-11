Bakkal dükkanından para ve bilgisayar çalındı

Samsun’da Iraklı ailenin işlettiği bakkal dükkanına giren hırsız para ve bilgisayar çaldı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Saadet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Iraklı Amır Alkazem’in işlettiği bakkal dükkanına giren hırsız, bin 500 lira para ile 1 adet dizüstü bilgisayarı çaldı. Sabah dükkanı açmaya gelince hırsızlık olayını fark eden Amır Alkazem polise şikayette bulundu. Polis, hırsızın kimlik tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma devam ediyor.