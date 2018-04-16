Bafra’da Yöresel Yemek Yarışması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bafra Turizm Fakültesinde Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde “Yöresel Yemek Yarışması” düzenlendi.

Turizm Fakültesinde düzenlenen yemek yarışmasına katılan 39 yarışmacı tarafından yapılan birbirinden güzel yemekler, Karadeniz Aşçılar ve Turizm Birliği üyeleri tarafından oluşturulan Jüri tarafından değerlendirildi. Yapılan değerlendirme sonucunda Nuran Güngör birinci seçildi. İkinciliği Asuman Beyazpınar ve üçüncülüğü de Nurcihan Güneşdoğdu elde etti. Ayrıca Belediye Başkanı Zihni Şahin tarafından yarışmaya katılan 39 yarışmacıya teşekkür belgesi verildi.

Üniversitenin ve Turizm Fakültesinin çalışmaları hakkında bilgi veren Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Aydın yaptığı konuşmada Türk mutfak kültürünün gelişmesine katkı sağlamak, geleneklerini yaşatmak amacıyla Bafra Belediyesinin katkılarıyla yemek yarışması düzenlediklerini ifade etti.

İş adamı Kaya Aşçı, “Geleceğimizi şekillendiren, yarınlarımızın teminatı gençlerimizin eğitilmesini ülkemizin bekası açısından çok önemli buluyoruz. Bu anlayışla holding olarak yapmış olduğumuz Şevket Aşçı Turizm Fakültesinde sizlerle Turizm Haftası’nda bir arada olmaktan mutluluk ve gurur duyuyorum” dedi.

Ondokuz Mayıs Rektör Vekili Prof. Dr. Vedat Ceyhan, “Turizme ekonomik açıdan değil de başka bir açıdan baktığınız için teşekkür ediyorum. Turizm Türkiye’ye sadece milyon dolarlar kazandıran bir sektör değil. Sahip olduğumuz değerlerin farkına varabilmeyi sağlayan, kültürlerin diyalog içerisine girmemizi sağlayan, iletişimizi arttıran, aynı zamanda insan olarak da gelişmemizi sağlayan bir sektör. Değerli gençler, öğrenciler, turizm gerçekten zor bir meslek. Zor bir mesleği seçtiğiniz için sizi de tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Zihni Şahin, “Bafra, tarihi ve kültürel değerleriyle cennetten bir köşe. Yaptığımız çalışmalarla istediğimiz noktaya hep beraber taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, “Biz Samsun olarak bacasız sanayi olan turizmden payımıza düşenin en iyisini almak zorundayız. Burada bizlere çok büyük vazifeler düşüyor. Bir araya gelelim, Bafra’yı konuşalım, Samsun’u konuşalım” diye konuştu.

Konuşmaların ardından program, misafir koleksiyoner Hatice Çiçeksever’in mendil ve kaşık sergisi ile fotoğraflarla Bafra sergisinin gezilmesiyle son buldu.

Etkinliğe Kaymakam Ali Fuat Türkel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, AK Parti Bafra İlçe Başkanı Av. İbrahim Semiz, akademisyenler, daire amirleri ve öğrenciler katıldı.