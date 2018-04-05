Bafra Belediyesi Çocuk Tiyatrosu ilk oyununu sergiledi

Bafra Belediyesi Hüseyin Baş Hacıbaşoğlu Konservatuvarı Çocuk Tiyatrosu oyuncularının hazırladığı ve Remziye Cezairli’nin yönettiği “Masallar Küsmesin” adlı tiyatro oyunu Bafra Hasan Çakın Halk Kütüphanesi konferans salonunda sahnelendi.

Tiyatronun açılış konuşmasını Hüseyin Cezayirli yaptı. Cezairli konuşmasında Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, Konservatuar Sorumlusu Ayşegül Çoşar ve Kültür Müdürü Yusuf Danışmaz’a teşekkür etti.

Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin ise, “Bafra, geçmişte sanat ve kültürün çok canlı olduğu bir yerdir. Biz bunu yeniden canlandırmaya çalışıyoruz. Bunun için Kültür Müdürlüğümüzü kurmuştuk. Konservatuvarımızı hayata geçirdik. Sanat kursları başlattık. Çocuk tiyatromuzu kurduk. Çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bize konservatuvar binamızı ve iki bina daha hibe eden çok değerli Nevelka Baş hanımefendiye bir kez daha teşekkür ediyorum. İlçemizde sanat alanında okullarımız, derneklerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, musiki cemiyetimiz çok yönlü faaliyetler yapmaktadır. Bafra Belediyesi olarak her faaliyete destek vermekteyiz. Bu güzel faaliyetimizin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.