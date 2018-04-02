Atakum’a 200 yataklı hastane

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, 200 yataklı bir kent hastanesini ilçeye kazandırmak için girişimlere başladıklarını söyledi.

Atakum Belediye Meclis toplantısında, Atakum Belediyesi 2017 Yılı Faaliyet Raporu, meclis üyelerinin oylarına sunuldu. Oylama öncesinde kürsüye çıkarak belediyenin 2017 yılı çalışmaları hakkında meclis üyelerine detaylı bilgi veren Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, meclis üyelerinin kendisine yönelttiği soruları cevapladı.

“Herkes Atakum’da yaşamak istiyor”

Atakum ilçesinde 2017 yılının birbirinden önemli projelerle ve kapsamlı çalışmalarla geçtiğini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Göreve geldiğimiz günden bu yana, dur durak demeksizin ilçemiz için çalışıyoruz, üretiyoruz. Bu çalışmalarımızın sonucunda, ilçemizin değişimine gelişimine de en büyük katkıyı biz veriyoruz. Bu anlamda, farklı etkilerde 79 projeyi, ilçe halkının hizmetine sunmuş bir belediye olarak, üzerimizdeki sorumluluğun bilincinde çalışmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, Türkiye’nin en çok nüfus artışı olan ilçelerinden birisi, Karadeniz Bölgesi’nin ise hem en çok nüfus alan hem de en yaşanılabilir ilçesi olarak kayıtlarda yer alıyoruz. Şeffaf belediyecilik anlayışının en güzel örneklerini de yine biz ortaya koyuyoruz. Atakum halkından aldığımız destek, bizim en büyük güç kaynağımız. Bu güçle de 2017 yılı son derece verimli geçirdik. Birbirinden önemli projelerle vatandaşlarımızı buluştururken, rutin belediyecilikte rekorlara imza attık” diye konuştu.

200 yataklı hastane de geliyor

Atakum Belediyesi olarak önceliklerinin, ilçedeki eksikliklerin giderilmesi ve yaşam kalitesinin daha artması olduğunu söyleyen Başkan Taşçı, “Atakum, çevre il ve ilçeler başta olmak üzere birçok kentimizden vatandaşımızın yaşamak istediği bir cazibe merkezi haline geldi. Nüfus, son 4 yılda 50 bin civarında arttı. Biz göreve gelmeden önceki yüzölçümü ile şu anki yüzölçümü arasında tam 5 kat fark var. Bir tek sportif alan ile devraldığımız Atakum Belediyesinde şu an 13 sportif alan var. Yol yapımında, park ve yeşil alanlar yapımında geçmişle kıyaslamanın mümkün dahi olmadığı düzeyde bir artış var. Ayakta tedavi odaklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum Hizmet Binasının ilçemize kazandırılmasından sonra, şimdi de 200 yataklı bir kent hastanesini ilçemize kazandırmak için girişimlerimize başladık. Osmanlı Hamamları ve Seyir Terası başta olmak üzere 79 projemizi halkımızla buluşturduk. Atakum için çalışan ve üreten, Atakumlu hemşehrilerimize daha da yaşanılabilir bir kent imkanı sunmak için mücadele eden bir belediye yönetimiyiz” şeklinde konuştu.