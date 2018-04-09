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‘Atakum Hayır Çarşısı’ Ayvacık’ta

Atakum Belediyesi Hayır Çarşısı, Atakum ve Ayvacık Belediyeleri işbirliği ile Ayvacık ilçesinde de kuruldu.Atakum Belediyesi ve Ayvacık Belediyesi işbirliğiyle, Ayvacık ilçesinde kurulan Atakum Belediyesi Hayır Çarşısı, ilçedeki ihtiyaç...

‘Atakum Hayır Çarşısı’ Ayvacık’ta

Atakum Belediyesi Hayır Çarşısı, Atakum ve Ayvacık Belediyeleri işbirliği ile Ayvacık ilçesinde de kuruldu.Atakum Belediyesi ve Ayvacık Belediyesi işbirliğiyle, Ayvacık ilçesinde kurulan Atakum Belediyesi Hayır Çarşısı, ilçedeki ihtiyaç...

09 Nisan 2018 Pazartesi 16:37
‘Atakum Hayır Çarşısı’ Ayvacık’ta

Atakum Belediyesi Hayır Çarşısı, Atakum ve Ayvacık Belediyeleri işbirliği ile Ayvacık ilçesinde de kuruldu.

Atakum Belediyesi ve Ayvacık Belediyesi işbirliğiyle, Ayvacık ilçesinde kurulan Atakum Belediyesi Hayır Çarşısı, ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürdü. Atakum Belediyesinin dört yıldır başarıyla sürdürdüğü projeyi takdir ettiğini söyleyen Ayvacık Belediye Başkanı Mustafa Belur, “Bu önemli projeyi ilçemize taşıyan Başkan Taşçı’ya teşekkür ediyorum. Atakum bizim kardeş ilçemiz” dedi.

Ayvacık Belediye Başkanı Mustafa Belur ile aralarında sağlam bir dostluk olduğunu söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Sık sık bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduğum değerli belediye başkanı arkadaşım Mustafa Belur’a, Hayır Çarşısı projesini ilçelerinde de gerçekleştirmek istediğimizi ilettim. Kendisi de bu durumu memnuniyetle karşıladı. Ekiplerimiz 3 günlük çalışma sonucunda, ilçe meydanında dev bir açık hava mağazası kurdu. Veren elin, alan eli görmediği, hayır ve paylaşmanın gerçek anlamda yaşandığı Hayır Çarşısı projesini Ayvacık ilçesinde gerçekleştirmekten mutlu olduk. Sağlam bir dostluk içerisinde olduğumuz ve kardeş belediye olarak gördüğümüz Ayvacık Belediyesinin kıymetli başkanı Mustafa Belur’a ve bizi burada kendi evimizde gibi karşılayan hemşerilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Atakum Belediyesi Hayır Çarşısı’nın, sosyal belediyecilik anlamında önemli bir örnek olduğunu söyleyen Ayvacık Belediye Başkanı Mustafa Belur, “Paylaşmak, yardımlaşmak, bizi ülke olarak güçlendiren özelliklerimizden. Bu anlamda Atakum Belediyesinin öncülüğünü ettiği bu değerli projeyi önemsiyorum. Ayvacık ve Atakum ilçelerini kardeş ilçeler olarak görüyoruz. Bu birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum. Başkan Taşçı’ya ve belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ayvacık Kaymakamı Kemal Ülkü, AK Parti Ayvacık İlçe Başkanı Kemalettin Gökçe, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanı Ast. Kd. Kad. Bşçvş. Çağatay Büyükada ve ilçedeki resmi kurum yöneticilerinin katıldığı açılış programının ardından, mağaza vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Başkan Taşçı ve Başkan Belur, özellikle çocuklarla yakından ilgilenerek, kendileri için hazırlanan yardım paketlerini teslim etti.
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