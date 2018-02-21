Atakum Anadolu İHL öğrencileri İngiltere’den döndü

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi(İHL) öğrencileri, sömestir döneminde İngiltere’de 4 haftalık dil eğitimi faaliyetini tamamlayarak yurda döndüler.

Geleneksel hale gelen ve bu sene ikincisi gerçekleşen İngiltere dil eğitimine, İngilizce sınıfları ağırlıklı olmak üzere Arapça ve fen sosyal bölümünden öğrenciler de katıldı. Hazırlık sınıfında yoğun bir İngilizce programına tabi olan öğrenciler 4 haftalık dil kursunu başarıyla bitirerek sertifikalarını aldılar. Yurt dışına gitmeden önce dil okulunun online olarak gerçekleştirdiği sınava göre 10 öğrenci seviyesi A2 ve 5 öğrencinin seviyesi B1 olarak belirlendi. Öğrenciler kendilerine uygun sınıflarda eğitim aldılar.

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, pratik ağırlıklı olarak haftalık 20 saatlik İngilizce eğitim aldılar. Derslerden sonra eğitim faaliyeti çeşitli aktivitelerle devam etti. Aktivitelerin bir kısmı sınıflarda drama, proje günü, oyun, şeklinde devam ederken okul dışında ise bowling, jeoloji müzesi ziyareti, üniversite ziyareti ve atölye çalışmaları, belediye başkan ziyareti, rehber eşliğinde şehir turu gibi faaliyetler yapıldı ve hepsinde okulun müdür yardımcısı gruba eşlik etti. Öğrenciler, haftada bir gün okulun 40 kişilik özel sinema salonunda film izlendi.

Öğrenciler, York şehrine özel turist rehberi ile her cumartesi yakınlardaki şehirleri gezdiler. Witby, Robin Hood’s Bay, Leeds ve Londra şehirlerine de geziler düzenlendi. Yabancı öğrencilerle aynı sınıfta eğitim alan Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, farklı kültür ve farklı dinlere mensup yaşıtlarıyla tanışma ve konuşma imkanı buldular.

“Her gün 24 saat devam eden bir ingilizce eğitim sürecinden geçmiş oldular”

İngiltere dil eğitimi ile ilgili düşünceleri aktaran Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce Koordinatörü Ahmet Boylu, dil eğitiminin sadece okulda ve aktivitelerle sınırlı kalmaması için öğrencileri İngiliz ailelerin evlerine yerleştirdiklerini ve bu sayede okuldan sonra İngiliz aileyle sohbet etme ve pratik yapma imkanı bulduklarını söyledi. Boylu, “Pazar günleri ve bazı akşamlar çocuklar için serbest zaman ve alış veriş günü olarak belirlendi. Bu şekilde öğrenciler hem kendi okullarında hem de dil okulunda öğrendikleri teorik bilgileri kaldıkları evlerde, çarşıda ve gezilerde pratik yapma imkanı buldu. Her gün 24 saat devam eden bir İngilizce eğitim sürecinden geçmiş oldular” dedi.

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri her anlamda çok faydalı olduklarını düşündükleri İngiltere dil eğitimini değerlendirdi. Betül Zümra Katipoğlu, “Benim için küçük yaşta büyük bir deneyim oldu. Bu yaşta medeniyetin ülkelerinden birine giderek okulumuzda öğrendiğim İngilizcemi geliştirme ve kullanma fırsatı yakaladım. Sadece okulda değil, sosyal hayatımızda da İngilizceyi konuşarak farklı kültürlerle etkileşimde bulundum. Hiç unutmayacağım heyecanlı, eğlenceli bir ay geçirdim” diye konuştu.

Bilal Çiftçi, “Bu eğitim benim için farklı bir tecrübe oldu. Dinleme ve konuşmanın, dili öğrenmek için, önemli bir faktör olduğunu anladım. İngiltere’de konuşma ve dinleme açısından kendimi geliştirme imkanı buldum. Bu eğitimi almamıza olanak sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Abdurrahman Zorlu, “Benim için gerçekten çok güzel bir deneyimdi ve dilin gerçekten yerinde öğrenildiğini gördüm. Böyle bir fırsat verildiği için aileme, öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum” dedi.

Sıla Balcı ise, “İngiltere’de 1 aylık verimli bir eğitim sürecinden geçtik. Bir dilin konuşulduğu alanda daha iyi öğrenildiğine şahit olduk ve ben kendi adıma okuldan çok çevredeki insanlardan, ev sahibimizden çok şey öğrendiğimi düşünüyorum” açıklamasını yaptı.