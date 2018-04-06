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"Aşık", Atakum’da gösterildi

Atakum Belediyesi tarafından, Aşık Veysel’in (Veysel Şatıroğlu) hayatını anlatan ve yönetmenliğini Bilal Babaoğlu’nun yaptığı "Aşık" filminin gösterimi yapıldı.Atakum Belediyesi Yalı Kafe’de düzenlenen gösterime sanatseverler...

"Aşık", Atakum’da gösterildi

Atakum Belediyesi tarafından, Aşık Veysel’in (Veysel Şatıroğlu) hayatını anlatan ve yönetmenliğini Bilal Babaoğlu’nun yaptığı "Aşık" filminin gösterimi yapıldı.Atakum Belediyesi Yalı Kafe’de düzenlenen gösterime sanatseverler...

06 Nisan 2018 Cuma 21:44
"Aşık", Atakum’da gösterildi

Atakum Belediyesi tarafından, Aşık Veysel’in (Veysel Şatıroğlu) hayatını anlatan ve yönetmenliğini Bilal Babaoğlu’nun yaptığı "Aşık" filminin gösterimi yapıldı.

Atakum Belediyesi Yalı Kafe’de düzenlenen gösterime sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Film gösteriminden önce bir konuşma yapan Atakum Belediyesi Başkan Yardımcısı Salih Livaoğlu, sözlerine Aşık Veysel’in bir eserinden alıntı yaparak başladı. Aşık Veysel’i unutmadıklarını belirten Livaoğlu, "Başkanımızın önderliğinde yürütülen kültür faaliyetleriyle ozanımızın hatırasına kendi ölçeğimizce sahip çıkmaya çalıştık. Kültürümüzün vazgeçilmezi olan ozanlarımızın gelecek nesillere aktarılması noktasında yapılan bu çalışmayı destekliyor ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Livaoğlu’nun konuşmasının ardından "Aşık" filminin gösterimi yapıldı. Gösterimden sonra yönetmen Bilal Babaoğlu, başrol oyuncuları Meltem Meraloğlu ve Emirhan Kartal film üzerine bir konuşma yaptı.

Film gösterimine; Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’nın eşi Fatma Taşçı ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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