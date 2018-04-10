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Alacam’da Polis Haftası

Türk Polis Teşkilatının 173. yıldönümü dolayısıyla Alaçam ilçesinde kutlama programı düzenlendi.Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. İlçe Emniyet Amiri...

Alacam’da Polis Haftası

Türk Polis Teşkilatının 173. yıldönümü dolayısıyla Alaçam ilçesinde kutlama programı düzenlendi.Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. İlçe Emniyet Amiri...

10 Nisan 2018 Salı 14:03
Alacam’da Polis Haftası

Türk Polis Teşkilatının 173. yıldönümü dolayısıyla Alaçam ilçesinde kutlama programı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. İlçe Emniyet Amiri Kenan Bıyık’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından program İlçe Emniyet Amirliğinde devam etti.

Kaymakam Oğuz Alp Çağlar burada yaptığı konuşmada, "Türk milletinin can ve mal güvenliğini sağlamak adına büyük bir fedakarlık örneği sergileyen, karşısına çıkan tüm zorlu şartlara rağmen azim, kararlılık ve cesaretle mücadelesini ortaya koyan Polis Teşkilatımızın 173. kuruluş yılını kutluyorum"dedi.

Program yapılan ikramlarla son buldu.

Programa Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Cansız, İlçe Jandarma Kom. Vekili J. Kd. Bçvş Murat Demirel, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, emniyet mensupları ve mahalle muhtarları katıldı.
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