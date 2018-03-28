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Alaçam’da 54. Kütüphane Haftası etkinliği

Samsun’un Alaçam ilçesinde 54. Kütüphane Haftası etkinliği kapsamında “Sen de kitabını al gel” kitap okuma etkinliği düzenlendi.Etkinlikte konuşan Alaçam Halk Kütüphanesi Müdürü Esra Şensoy Tavalıoğlu, “Yeni nesil çocuklar bilgisayar...

Alaçam’da 54. Kütüphane Haftası etkinliği

Samsun’un Alaçam ilçesinde 54. Kütüphane Haftası etkinliği kapsamında “Sen de kitabını al gel” kitap okuma etkinliği düzenlendi.Etkinlikte konuşan Alaçam Halk Kütüphanesi Müdürü Esra Şensoy Tavalıoğlu, “Yeni nesil çocuklar bilgisayar...

28 Mart 2018 Çarşamba 18:59
Alaçam’da 54. Kütüphane Haftası etkinliği

Samsun’un Alaçam ilçesinde 54. Kütüphane Haftası etkinliği kapsamında “Sen de kitabını al gel” kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Alaçam Halk Kütüphanesi Müdürü Esra Şensoy Tavalıoğlu, “Yeni nesil çocuklar bilgisayar internet ve elektronik bilişim ortamlarına adeta adapte oluyorlar. Onların ilgi alanları dikkate değer buldukları oyuncakları ve oyun alanları daha çok elektronik ve bilişim ortamları oluşturuyor. Onlar motivasyonları sosyal gelişimleri ile birlikte arkadaşlarıyla sohbetleri genellikle sosyal ağlar oluyor. Halk kütüphanelerinin hizmet alanları türleri yaşadığı toplumun tüm kesimlerini kucaklayıcı olması genel kuraldır. Biz her türlü okuyucunun ilgi alanlarına taleplerine hizmet etmeye azami çapa gösteriyoruz” dedi.

" ’Oku’ diye başlayan bir ümmetin evlatlarıyız"

Kaymakam Oğuz Alp Çağlar ise, "Çağımız da artık her şey dijitalleşerek internet de okuduğum şeylerle gazeteye dokunarak okuduğum şey daha fazla keyif veriyor. Çağ değişse de biz kütüphaneden kitaptan hiçbir zaman korkmamalıyız. Biz ’Oku’ diye başlayan bir ümmetin evlatlarıyız. Çağ artık bilgi çağı, kendi gençlerimizi kendi neslimizi de buna uygun şekilde geleceğe hazırlamamız gerekir” diye konuştu.

Programda 2017-2018 eğitim-öğretim yılı içerisinde kitap okuma 1’incisi Esat Bekir’e plaket verildi.

Alaçam Halk Kütüphanesinde yapılan programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural, Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, daire amirleri ve öğrenciler katıldı.
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