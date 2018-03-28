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AK Parti Samsun İl Başkanı Karaduman, mazbatasını aldı

Geçen Cumartesi günü yapılan kongrenin ardından mazbatasını bugün alan AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman, "Durmak yok, yola devam” dedi.24 Mart’ta Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Solonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın...

AK Parti Samsun İl Başkanı Karaduman, mazbatasını aldı

Geçen Cumartesi günü yapılan kongrenin ardından mazbatasını bugün alan AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman, "Durmak yok, yola devam” dedi.24 Mart’ta Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Solonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın...

28 Mart 2018 Çarşamba 17:26
AK Parti Samsun İl Başkanı Karaduman, mazbatasını aldı

Geçen Cumartesi günü yapılan kongrenin ardından mazbatasını bugün alan AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman, "Durmak yok, yola devam” dedi.

24 Mart’ta Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Solonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Samsun 6. Olağan Kongresi’nde başkan seçilen Av. Hakan Karaduman, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İlkadım İlçe Seçim Kuruluna giderek mazbatasını aldı. Başkan Hakan Karaduman’a mazbatasını İlkadım İlçe Seçim Kurulu Başkanı ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Burhanettin Öksüm verdi.

“Durmak yok, yola devam”

Mazbatasını aldıktan sonra konuşma yapan Hakan Karaduman, “2 aydır il başkanlığı görevini yürütüyorum. Bu zaman zarfında çok yoğun bir süreç geçirdik. İlçe, gençlik ve kadın kolları kongrelerimizi yaptık. Daha sonrasında da büyük kongreye yani kendi il kongremize hazırlandık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımı ile çok yoğun bir kalabalık içerisinde güzel bir kongre icra ettik. Yeni yönetimimizle birlikte çok yoğun bir şekilde yerel seçimlere hazırlanacağız. Resmi anlamda da yönetim kurulumuza ait mazbatayı bugün aldık. Allah hayırlı etsin. Durmak yok, yola devam” diye konuştu.

Başkan Hakan Karaduman ve yönetim kurulu üyeleri, mazbatayı aldıktan sonra İlkadım İlçe Seçim Kurulu önünde toplu fotoğraf çektirdi.

AK Parti Samsun İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Asil Üyeleri şu isimlerden oluşuyor:

Ahmet Çavdaroğlu, Ahmet Kayır, Ahmet Mercimek, Ahmet Muştu, Ali Comart, Ali Kemal Yazıcı, Ayşe Bengisu Çelik, Ayşegül Korkmaz, Burhan Ekiz, Canan Sevim, Caner Göktepe, Cihan Akgül, Dursun Mücahit Erbin, Ender Kökten, Ender Talat Akyüz, Erkan Malkoç, Ersan Aksu, Esra Erbilgin, Güner Armutlu, Halil İbrahim Aytaş, Halil İbrahim Doğan, Hülya Korkut Özak, İlhan Kara, Kadir Kayan, Kayhan Doğan, Kenan Saroğlu, Kevser Turanoğlu, Mehmet Köksal Coşkun, Mehmet Köse, Merve Özön, Muhammet Keskin, Muharrem Kayan, Mustafa Marap, Nadir Kuru, Nuray Kılıç, Nurhan Yapıcı Özel, Oğuzhan Serinkaya, Osman Kılıç, Recep Kemal Certel, Salih Çelik, Saliha Eylül Özdemir, Salim Yurtsever, Seyithan Ekin, Şuayip Karaoğlan, Tuncay Yurduseven, Yasin Canikli, Yusuf Güneş, Zeliha Kırımlı ve Zeynep Serin.
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