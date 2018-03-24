AK Parti Samsun 6. Olağan Kongresi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı AK Parti Samsun 6. Olağan Kongresi’nde tek liste ile seçime giren Av. Hakan Karaduman başkan seçildi.AK Parti Genel Merkezi tarafından 19 Ocak’ta Samsun İl Başkanlığı görevine atanan...