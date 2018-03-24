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AK Parti Samsun 6. Olağan Kongresi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı AK Parti Samsun 6. Olağan Kongresi’nde tek liste ile seçime giren Av. Hakan Karaduman başkan seçildi.AK Parti Genel Merkezi tarafından 19 Ocak’ta Samsun İl Başkanlığı görevine atanan...

AK Parti Samsun 6. Olağan Kongresi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı AK Parti Samsun 6. Olağan Kongresi’nde tek liste ile seçime giren Av. Hakan Karaduman başkan seçildi.AK Parti Genel Merkezi tarafından 19 Ocak’ta Samsun İl Başkanlığı görevine atanan...

24 Mart 2018 Cumartesi 19:15
AK Parti Samsun 6. Olağan Kongresi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı AK Parti Samsun 6. Olağan Kongresi’nde tek liste ile seçime giren Av. Hakan Karaduman başkan seçildi.

AK Parti Genel Merkezi tarafından 19 Ocak’ta Samsun İl Başkanlığı görevine atanan Av. Hakan Karaduman, olağan kongrede delegelerin karşısına çıktı. Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonunda düzenlenen kongrede tek aday olan Karaduman, geçerli 445 oyun tamamını alarak başkan seçildi.

AK Parti Samsun İl Başkanlığı görevine seçilen Av. Hakan Karaduman’ın yönetim kurulu asil üyeleri şu isimlerden oluştu:

Ahmet Çavdaroğlu, Ahmet Kayır, Ahmet Mercimek, Ahmet Muştu, Ali Comart, Ali Kemal Yazıcı, Ayşe Bengisu Çelik, Ayşegül Korkmaz, Burhan Ekiz, Canan Sevim, Caner Göktepe, Cihan Akgül, Dursun Mücahit Erbin, Ender Kökten, Ender Talat Akyüz, Erkan Malkoç, Ersan Aksu, Esra Erbilgin, Güner Armutlu, Halil İbrahim Aytaş, Halil İbrahim Doğan, Hülya Korkut Özak, İlhan Kara, Kadir Kayan, Kayhan Doğan, Kenan Saroğlu, Kevser Turanoğlu, Mehmet Köksal Coşkun, Mehmet Köse, Merve Özön, Muhammet Keskin, Muharrem Kayan, Mustafa Marap, Nadir Kuru, Nuray Kılıç, Nurhan Yapıcı Özel, Oğuzhan Serinkaya, Osman Kılıç, Recep Kemal Certel, Salih Çelik, Saliha Eylül Özdemir, Salim Yurtsever, Seyithan Ekin, Şuayip Karaoğlan, Tuncay Yurduseven, Yasin Canikli, Yusuf Güneş, Zeliha Kırımlı ve Zeynep Serin.

Kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Akif Çağatay Kılıç, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Hasan Basri Kurt, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, MHP İl Başkanı Taner Tekin ve binlerce partili katıldı.
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