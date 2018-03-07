AHBAP Grubu’ndan Başkan Taşçı’ya övgü ve teşekkür

SAMSUN (İHA) – Samsun’da sosyal yardımlaşma çalışmaları gerçekleştiren AHBAP grubu üyesi gençler, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’ya gençlerle olan iletişimi dolayısıyla teşekkür etti.

Sosyal medya üzerinden çağrıda bulunarak, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’yla görüşmek istediklerini söyleyen AHBAP grubu üyesi gençler, Başkan Taşçı’nın kendilerini sosyal medya üzerinden ‘Sizi bekliyorum’ şeklinde tweet atarak davet etmesi üzerine, Atakum Belediyesini ziyaret etti. Kendisini ziyarete gelen gençlerle uzun süre sohbet eden Başkan Taşçı, grubun çalışmaları hakkında bilgi aldı, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Gençlerin içerisinde bulunduğu çalışmaların her zaman destekçisi olduklarını söyleyen Başkan Taşçı, “Atakum Belediyesi olarak, gençlerimizle yakın iletişim halindeyiz. Birlikte üretiyor, ilçemizin geleceği noktasında gençlerimizden fikir alıyoruz. Bu anlamda sosyal medya üzerinden bizimle iletişime geçen AHBAP grubu gençleriyle de buluşmak istedik. Birlikte sosyal yardımlaşma ile kültürel çalışmalar ve gençlerin eğitimine yönelik projeler yapacağız. Ziyaretlerinden dolayı çok memnun oldum. Gençlerin gözlerindeki ışık, beni gelecek adına daha da umutlandırdı” dedi.

AHBAP İl Temsilcisi Berat Bagay ise konuşmasında Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’ya teşekkür ederek, “Gençlerle iletişim noktasında, Samsun’da örnek gösterdiğimiz Başkan Taşçı’yla tanışmak istedik. Grup olarak Twitter’dan yaptığımız çağrıya kısa sürede yanıt veren ve hemen ertesi gün bizleri belediyede ağırlayan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’ya teşekkür ediyoruz. Biz, Atakum Belediyesinin özellikle sosyal ve kültürel anlamdaki başarılı çalışmalarını takdirle takip ediyoruz. Bizler de bu çalışmalarda Başkan Taşçı’nın yanında olduğumuzu ve her zaman destekçi olduğumuzu dile getirmek istedik” diye konuştu.

Sosyal medya fenomeni Dodo’nun da katıldığı toplantı sonunda Başkan Taşçı ve AHBAP grubu üyeleri topluca hatıra fotoğrafı çekindi. Gençler daha sonra Atakum Belediyesi Hayır Çarşısını gezerek çalışmalar ve açılan yardım mağazaları hakkında bilgi aldı. Kültürel etkinliklerle ilgili de bilgilendirilen gençler, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’ya teşekkür etti.