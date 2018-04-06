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Afrin’deki çocuklar için ‘Hayır Çarşısı’

Atakum Belediyesi, ‘Hayır Çarşısı’ öncülüğünde başlattığı kampanyayla, Afrin’deki savaş mağduru çocukların yüzünü güldürecek.Atakum Belediyesi, Hayır Çarşısı aracılığıyla kurduğu gönül köprüsüyle, sınırları aşmaya...

Afrin’deki çocuklar için ‘Hayır Çarşısı’

Atakum Belediyesi, ‘Hayır Çarşısı’ öncülüğünde başlattığı kampanyayla, Afrin’deki savaş mağduru çocukların yüzünü güldürecek.Atakum Belediyesi, Hayır Çarşısı aracılığıyla kurduğu gönül köprüsüyle, sınırları aşmaya...

06 Nisan 2018 Cuma 14:44
Afrin’deki çocuklar için ‘Hayır Çarşısı’

Atakum Belediyesi, ‘Hayır Çarşısı’ öncülüğünde başlattığı kampanyayla, Afrin’deki savaş mağduru çocukların yüzünü güldürecek.

Atakum Belediyesi, Hayır Çarşısı aracılığıyla kurduğu gönül köprüsüyle, sınırları aşmaya devam ediyor. Daha önce de çevre il ve ilçeler ile komşu ülkelere Atakumluların yardımlarını ulaştıran Atakum Belediyesi Hayır Çarşısı, bu kez de Afrin’deki çocuklar için harekete geçti.

Afrin’deki çocukları için başlatılan kampanya hakkında bilgi veren Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Savaş, kuşkusuz en çok masum çocukları etkiliyor. Atakumlu hemşehrilerimizi, çocukların zihinlerindeki savaş izlerini bir nebze de olsa silmeye davet ediyorum. Bugüne kadar binlerce ihtiyaç sahibinin yüzünü güldüren Atakum Belediyesi Hayır Çarşısı projemizi, Afrin’deki çocuklar için harekete geçiriyoruz. Bu anlamda bütün hemşehrilerimizi, kampanyaya destek olmaya davet ediyorum. Oyuncak, kıyafet ve gıda yardımlarından oluşan kolilerimizi hazırlamaya başladık. Bu anlamlı kampanyaya Atakumlu hemşehrilerimizin yoğun destek sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşların yardımlarını Atakum Belediyesi Hayır Çarşısına ulaştırabileceklerini söyleyen Başkan Taşçı, “Atakumlu hemşehrilerimizin büyük bir duyarlılık göstereceğine inandığımız kampanyamıza, yardım ulaştırmak isteyenler, ilçemizin çeşitli noktalarında bulunan Hayır Çarşısı kutularına yardımlarını bırakabilir ya da Atakum Belediyesi Hizmet Binasının arkasında bulunan Hayır Çarşısı Merkez Mağazasına teslim edebilirler. Bunun yanı sıra kutuya bırakılmayacak büyüklükle eşyası olanlar veya yardım kutusuna gidemeyecek durumda olan vatandaşlarımız da 444 40 55 numaralı hattan belediyemize ulaştıklarında, nerede olurlarsa olsunlar ekiplerimiz gelerek yardımlarını teslim alacaklar. Atakumlu vatandaşlarımızdan gelen desteklerle oluşacak yardım tırını, Afrin’deki çocuklara ulaştıracağız” şeklinde konuştu.
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