6 yaşındaki çocuğu vuran genç tutuklandı

Samsun’da sokakta bir kişiye silahlı saldırı düzenleyip kazara oyun oynayan 6 yaşındaki çocuğu kafasından vurarak yaralayan genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Gaznelimahmut Sokak’ta dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişiye tabancayla saldırı düzenleyen saldırganlar olay yerinden kaçtı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri evinin önünde oyun oynayan ilkokul birinci sınıf öğrencisi olan 6 yaşındaki Umut S.A.’nın kafasını sıyırarak onu yaraladı. Özel bir hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alındı. Umut S.A.’nın kafasına 8 dikiş atıldı. İhbar üzerine Samsun polisi alarma geçti.

Polis, Samsun Asri Mezarlığı Şehitliği yanında kıstırdıkları olaya karıştıkları ileri sürülen Sebahattin Ş.(20) ve Görkem T.’yi (20) olayda kullanılan tabancayla birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Cinayet Bürosundaki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren Görkem T. serbest bırakılırken, olayda silah kullandığı iddia edilen Sebahattin Ş. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.