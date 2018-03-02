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15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul’da şehit olan Muhammed Ali Aksu, kabri başında anıldı.Kredi Yurtlar Kurumunda (KYK) kalan bir grup öğrenci, İstanbul Şehitler Köprüsünde FETÖ’nün...

15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul’da şehit olan Muhammed Ali Aksu, kabri başında anıldı.Kredi Yurtlar Kurumunda (KYK) kalan bir grup öğrenci, İstanbul Şehitler Köprüsünde FETÖ’nün...

02 Mart 2018 Cuma 10:50
15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul’da şehit olan Muhammed Ali Aksu, kabri başında anıldı.

Kredi Yurtlar Kurumunda (KYK) kalan bir grup öğrenci, İstanbul Şehitler Köprüsünde FETÖ’nün hain darbe girişimi sırasında şehit edilen Muhammed Ali Aksu’nun Alaçam’ın Doyran Mahallesi’nde bulunan kabrini ziyaret etti. Ziyarette Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Kur’an okuyarak ve dualarla 15 Temmuz Şehidi Muhammed Ali Aksu’yu yad eden öğrenciler, Afrin’de destan yazan Mehmetçiklere de pankartla destek mesajı gönderdi.

Yurt Müdür Vekili Selim Erdoğan, "15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadık. Bunu nesillere aktarmak adına gençleri şehidimizin huzuruna getirdik. Unutmadık, unutturmayacağız" dedi.
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