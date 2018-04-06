Yıldıztepe Caddesi yenileniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından şehir genelinde sürdürülen asfalt çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar neticesinde Erenler Yıldıztepe Caddesi’nde gerçekleştirilen çalışmalarda bozulan eski asfalt kaldırıldı. 7 Nisan Cumartesi günü ise asfalt çalışmaları dolayısıyla trafik alternatif güzergahlardan sağlanacak. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Erenler Yıldıztepe Caddesinde gerçekleştirmiş olduğumuz çalışmalar neticesinde bozulan eski asfalt kaldırıldı. 7 Nisan Cumartesi günü ise asfalt çalışmaları dolayısıyla trafik alternatif güzergahlardan sağlanacaktır. Bölgeye trafik işaret ve işaretçileri konuşlandırılacaktır. Hemşehrilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına alternatif güzergahları kullanmaları önemle rica olunur” denildi.