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Yeşilay yönetiminden Başkan Dişli’ye ziyaret

Yeşilay Sakarya Şube Başkanı Fatih Kıcır ve Yönetim Kurulu üyeleri, 1-7 Mart Yeşilay Haftası nedeni ile Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli’yi ziyaret ederek, faaliyetleri hakkında bilgi verdi.Yeşilay Sakarya Şubesi’nin Türkiye’deki...

Yeşilay yönetiminden Başkan Dişli’ye ziyaret

Yeşilay Sakarya Şube Başkanı Fatih Kıcır ve Yönetim Kurulu üyeleri, 1-7 Mart Yeşilay Haftası nedeni ile Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli’yi ziyaret ederek, faaliyetleri hakkında bilgi verdi.Yeşilay Sakarya Şubesi’nin Türkiye’deki...

05 Mart 2018 Pazartesi 18:07
Yeşilay yönetiminden Başkan Dişli’ye ziyaret

Yeşilay Sakarya Şube Başkanı Fatih Kıcır ve Yönetim Kurulu üyeleri, 1-7 Mart Yeşilay Haftası nedeni ile Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli’yi ziyaret ederek, faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Yeşilay Sakarya Şubesi’nin Türkiye’deki ilk şubeler arasında yer aldığını vurgulayan Başkan Kıcır, yapılan kültür sanat ve sportif etkinlikler ile birlikte daha aktif bir performans gösterdiklerini ifade etti. Yakın gelecekte farklı çalışmaların olduğuna dikkat çeken Kıcır, “Yeşilay Sakarya Şubesi olarak geçtiğimiz aylarda 2. olağan genel kurulumuzu tamamlayarak farklı kesimlerden alanında uzman arkadaşlarımızla birlikte yine sahada olmaya devam ediyoruz. Şimdiye kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de hayata geçireceğimiz projelerle, madde bağımlısı olan gençlerimizi yakından takip ederek onların sorunlarını çözme ve tekrar topluma kazandırma noktasındaki kararlılığımızı ortaya koyacağız. Tabi yaptığımız tüm bu çalışmalarda ve Yeşilay Sakarya Şubesi’nin bu noktaya gelmesinde Sayın başkanımız Süleyman Dişli oldukça önemli bir rol üstlenmiştir. Bu ziyaret vesilesi ile ben bir kez daha huzurlarınızda Sayın Başkanımıza yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuşmalarına başlayan Başkan Dişli, bağımlılıktan uzak bir nesil yetiştirmek için yapılacak olan tüm projelerin sonuna kadar destekçisi olacaklarını ifade etti. Başkan Dişli konuşmasında internet bağımlılığına da dikkat çekerek, “Özellikle son zamanlarda teknolojinin de gelişmesi ile birlikte gençlerimizde ciddi bir internet bağımlılığı oluştu. Çağımızın hastalığı haline gelen bu bağımlılığı, en az madde bağımlılığı kadar tehlikeli ve üzerinde durulması gereken bir mesele olarak görüyorum. Bu noktada hepimize çok önemli görevler düşüyor. Özellikle anne ve babaların bu konuda çocuklarına karşı daha denetimli ve sınır koyabilen bir anlayışta olması gerekiyor. Tabi bu sınırları koyarken aynı zaman da çocuklarımıza çeşitli kültürel ve sportif alanlarda alternatifler sunmak, meseleyi önemli ölçüde çözmemizi sağlayacaktır” diye konuştu.
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