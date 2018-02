Yeşilay Eğitim Seferberliği Projesinin tanıtımı gerçekleşti

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Sakarya Şubesi tarafından gerçekleştirilen YESEP (Yeşilay Eğitim Seferberliği Projesi) tanıtım programı geniş katılımla gerçekleşti.

Programa Sakarya Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, Sakarya Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ve davetliler katıldı. Gösterilen sinevizyon sonrasında Türkiye Yeşilay Cemiyeti Sakarya Şube Başkanı Fatih Kıcır yaptığı açıklamada, “İl Milli Eğitim Müdürümüzün desteği ile Yeşilay Sakarya Şubesininde çalışmalarıyla her okul da bir yeşilay gönüllüsü öğretmen vizyonuyla bir protokol imzaladık ve çalışmalarımıza yön vermeye devam ediyoruz. Amacımız şu arzuluyoruz ki biz Yeşilay olarak yapmış olduğumuz çalışmalar askıda kalmasın. Yapmış olduğumuz çalışmaları nihayete erdirelim, ve hedeflediğimiz noktaya en kısa sürede ulaşalım istiyoruz. Paydaşlarımızla her an bir araya gelip değerlendirmeleri yapma arzusu içerisindeyiz. Bugün bir araya gelişimizin yegane sebebi bu. Bir çok projeyi nihayetlendirdik ve bir çoğunu da nihayetlendirmeye devam edeceğiz. Gündemimizde Yeşilay eğitim seferberliği projesi ve sağlıklı nesil sağlıklı gelecek projeleri var. Türkiye’de Sakarya İl Milli Eğitim Müdürümüzün desteği ile başvurularda önemli bir yere geldik sağlıklı nesil sağlıklı gelecek projesinde. Bir çok il başvuru yapamamışken, bir çok ilin sayıları ikili basamaklara gelememişken, biz Yeşilay Sakarya Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile beraber 300 aşkın bir başvuru ile Yeşilay genel merkezine başvurumuzu yaptık. Önemli bir noktadayız. Ankara’yı, Bolu’yu ve Bursa’yı geçmiş bir şubeyiz. Hiçbir projemiz askıda kalsın istemiyoruz. Bu bir paydaş çalışmadır. Amacımız gençler bu projelerle hasbihal etsin ve bağımlıklarla bizim destekçimiz olsun istiyoruz. Yarının mimarisi olan gençlerin bağımlılıklardan uzak durmasını istiyoruz” dedi.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, “Bugün sunumu yapılan sağlıklı gelecek nesiller için Yeşilay’ın düzenlemiş olduğu bu çalışmada milli eğitim olarak asıl ben şükranlarımı arz ediyorum. Bu nesil hastalığı olan bağımlılıktan gençleri kurtarmak için, hiç bulaşmamaları için bilinçlendirilmeleri gerekiyor. Bizde müdürlük olarak zaten yapmış olduğumuz bu çalışmalara Yeşilay gibi örnek olan toplumun derdi ile dertlenen bu kurumun desteği ile çalışmalarımıza hız verdik. Yeşilay’ın dediği gibi eğitim seferberliğine bizde eğitim ordusu olarak hep birlikte katılma sözü verdik” diye konuştu.