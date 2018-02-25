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Yazar Işık: “Okumak yaşamak kadar önemlidir”

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri söyleşi ve imza günü programı ile devam etti.‘Beni Hikayeden Çıkart’ kitabının yazarı Ali Işık’ın konuşmacı olarak katıldığı programlar, Vali Mustafa Cahit Kıraç...

Yazar Işık: “Okumak yaşamak kadar önemlidir”

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri söyleşi ve imza günü programı ile devam etti.‘Beni Hikayeden Çıkart’ kitabının yazarı Ali Işık’ın konuşmacı olarak katıldığı programlar, Vali Mustafa Cahit Kıraç...

25 Şubat 2018 Pazar 15:44
Yazar Işık: “Okumak yaşamak kadar önemlidir”

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri söyleşi ve imza günü programı ile devam etti.

‘Beni Hikayeden Çıkart’ kitabının yazarı Ali Işık’ın konuşmacı olarak katıldığı programlar, Vali Mustafa Cahit Kıraç Anadolu Lisesi ve Faik Baysal Kütüphanesinde gerçekleştirildi. Programda Ali Işık, öğrencilerin ve Sakaryalı kültür sanat dostlarının sorularını cevaplayıp, katılımcılar için kitabını imzaladı.

Okumanın ciddi bir iş olduğunu söyleyen Ali Işık, “Okumak ile ilgili herkes konuşur ancak kimse derinine inmeye çalışmaz. Okumak ciddi bir iştir. Herkesin okumak nedir diye oturup üzerine düşünmesi gerekiyor. İnsan kendisi düşünmeye başladığı zaman öğrenmeye başlıyor. Okumak düşünebilmenin parçasıdır. Düşünebildiğimiz oranda hayatta varız. Düşünebilmeyi kazanmak için dile sahip olmak gerekiyor. Diliniz kadar anlayabilirsiniz. Dilinizin sınırlarına kadar duygu ve düşüncenizi ifade edebiliyorsunuz. Bu dili genişletmek ise okumak ile alakalıdır. Dolayısıyla bir şeyler düşünebilmek için okumanız gerekiyor. Bizim hayattaki duruşumuzu, tepkilerimizi belirleyen esaslı mevzulardan biri okumaktır. Yaşamak kadar önemli bir şeydir okumak” dedi.

Okuma ve yazmadan geri kalınmaması gerektiğini vurgulayan Yazar Işık, “Dünya şu an kağıt çöplüğünden ibaret. Gidin bir kitapçıya inanılmaz bir kitap çoğunluğu var. Ne okuyacağız ve okuyacağımız kitap bize ne katacak bunların önemi var ancak cevabı yok. Okuyarak başkalarının düşüncelerini benimserken yazarken kendi düşüncelerinizi benimsersiniz. Dolayısıyla yazmayı da okumak kadar önemsemenizi tavsiye ederim. Yazdıkça okumaya ihtiyaç duyacaksınız. Yeni kavramlar öğrenmek gerektiğini anlayacaksınız. Kesinlikle okumak ve yazmaktan geri kalmayın. Okuyun ve yazmak için uğraş verin” diye konuştu.
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