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Verem Haftası kapsamında düzenlenen resim yarışmasında ödül töreni gerçekleştirildi

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası nedeniyle il genelinde ortaokullara yönelik resim yarışması ve ödül töreni düzenlendi.Sakarya İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Bulaşıcı...

Verem Haftası kapsamında düzenlenen resim yarışmasında ödül töreni gerçekleştirildi

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası nedeniyle il genelinde ortaokullara yönelik resim yarışması ve ödül töreni düzenlendi.Sakarya İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Bulaşıcı...

11 Şubat 2018 Pazar 13:06
Verem Haftası kapsamında düzenlenen resim yarışmasında ödül töreni gerçekleştirildi

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası nedeniyle il genelinde ortaokullara yönelik resim yarışması ve ödül töreni düzenlendi.

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Bulaşıcı Hastalıklar Tüberküloz ve Aşı Programları Birimi tarafından yürütülen Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası etkinlikleri kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile okullarda resim yarışması düzenlendi. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ali Güvey, verem hastalığının bulaşıcı bir hastalık olduğunu ve Dünya’da yaklaşık 10 milyon, ülkemizde ise yaklaşık 12 bin 500 verem hastasının olduğunu belirtti. Yrd. Doç. Dr. Güvey, "Dünya’da yaklaşık 10 milyon ve ülkemizde de yaklaşık 12 bin 500 verem hastası var. Verem hastalığının yok edilmesin de bebeklik döneminde yapılan BCG aşısı önemli bir yer tutuyor. Hastalığın tanı ve tedavisinin ülkemizde yıllardır ücretsiz olarak yapılıyor. Ayrıca verem hastalarına devlet tarafından aylık olarak maddi yardım sağlanıyor" diyerek yarışmada dereceye giren öğrencileri tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Düzenlenen yarışmada; birinciliği Sapanca Nazmiye Ömer Sözer Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Nazime Naz Özdemir, ikinciliği Özel Erenler Güneş Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Begüm Küçük, üçüncülüğü ise Mehmet Sadık Eratik Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Halil İbrahim Kartal aldı. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ali Güvey, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Yalçın ve Necmi Sağıroğlu tarafından öğrencilere bisiklet ve başarı belgeleri verildi.
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