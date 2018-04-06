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Vali Balkanlıoğlu’dan İş-Kur binasına inceleme

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, yapımı devam eden İş-Kur İl Müdürlüğü hizmet binasında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.Hızırtepe Mahallesi inşasına devam eden İş-Kur binasına gelen Sakarya Valisi Balkanlıoğlu incelemelerde...

Vali Balkanlıoğlu’dan İş-Kur binasına inceleme

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, yapımı devam eden İş-Kur İl Müdürlüğü hizmet binasında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.Hızırtepe Mahallesi inşasına devam eden İş-Kur binasına gelen Sakarya Valisi Balkanlıoğlu incelemelerde...

06 Nisan 2018 Cuma 18:28
Vali Balkanlıoğlu’dan İş-Kur binasına inceleme

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, yapımı devam eden İş-Kur İl Müdürlüğü hizmet binasında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Hızırtepe Mahallesi inşasına devam eden İş-Kur binasına gelen Sakarya Valisi Balkanlıoğlu incelemelerde bulundu. İnceleme sırasında İş-Kur İl Müdürü Tekin Kaya, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Erhan Çavuş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Vekili Uğur Korkmaz eşlik etti. Yapımı süren binada çalışmaları inceleyen Vali Balkanlıoğlu, inceleme sonrasında yaptığı açıklamada, kentin sanayi ve tarım istihdamında Türkiye genelinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Balkanlıoğlu, "Kurumda iş ve meslek danışmanları var. Müracaat edenlerle birebir ilgilenerek insanların yetenek ve kabiliyetlerine göre teşhislerde bulunuyor. Gerektiğinde kurslara yönlendirme yaparak sertifika almalarını sağlayıp daha kolay iş bulmalarına yardımcı oluyorlar. İşin diğer tarafındaki işverenlerin ihtiyaçları konusunda taleplerini dinleyerek iş arayan işçi ile işvereni buluşturuyorlar. İşsizliğin azaltılmasına yönelik çalışmalarda Sakarya’nın Türkiye’de örnek şehirler arasında yer alıyor. Binamız, hem çalışanların performansını arttıracak, hem de gelenlerin daha faydalanmalarını sağlayacak. İnşallah bir aksilik olmazsa 20 gün sonra Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Jülide Sarıeroğlu Sakarya’ya teşrif edecek. Sayın bakanımız burayı açacak. Hummalı bir çalışma ile burayı açılışa hazır hale getiriyoruz. Sakarya’ya yakışır bir hizmet binasının açılışını yapmanın mutluluğunu yaşayacağız hep beraber” dedi.
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