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Serdivan’ın nüfusu 133 bin 477 kişi oldu

2017 yılında 5 bin 356 kişi artarak nüfusun 133 bin 477 kişiye ulaştığı Serdivan’ın, Sakarya genelindeki büyümeye katkısı yüzde 40,3 olarak belirlendi.Mahalle bazındaki nüfus yoğunluğu incelendiğinde, Serdivan geçen yıl olduğu gibi...

Serdivan’ın nüfusu 133 bin 477 kişi oldu

2017 yılında 5 bin 356 kişi artarak nüfusun 133 bin 477 kişiye ulaştığı Serdivan’ın, Sakarya genelindeki büyümeye katkısı yüzde 40,3 olarak belirlendi.Mahalle bazındaki nüfus yoğunluğu incelendiğinde, Serdivan geçen yıl olduğu gibi...

01 Şubat 2018 Perşembe 16:48
Serdivan’ın nüfusu 133 bin 477 kişi oldu

2017 yılında 5 bin 356 kişi artarak nüfusun 133 bin 477 kişiye ulaştığı Serdivan’ın, Sakarya genelindeki büyümeye katkısı yüzde 40,3 olarak belirlendi.

Mahalle bazındaki nüfus yoğunluğu incelendiğinde, Serdivan geçen yıl olduğu gibi bu yıl da üç büyük mahalleye ev sahipliği yapıyor. İl genelindeki en yüksek nüfusa sahip ilk mahalle 2016 yılında olduğu gibi yine Kemalpaşa Mahallesi oldu. Kemalpaşa Mahallesi’nin nüfusu 2016 yılında 21 bin 501 iken, 2017 verilerine göre yeni nüfus 22 bin 273 olarak belirlendi.

Kemalpaşa Mahallesi’ni, 22 bin 040 kişi ile Arabacıalanı Mahallesi ve 20 bin 669 kişi ile İstiklal Mahallesi takip etti. Nüfus verileri incelendiğinde Orta Mahalle’deki artış dikkat çekerken; 2016 yılında 4 bin 386 olan mahalle nüfusu ilçe bazında yüzde 35 artış göstererek 2017 yılında 5 bin 600 kişiye ulaştı.

“Birlikte inşa etmeye devam edeceğiz”

Her geçen gün büyüyen ve öncelikli tercih edilen Serdivan’da sorumluluklarının da arttığını ifade eden Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Serdivan her geçen gün planlı bir şekilde büyüyor. Bu planlı büyüme ile birlikte üzerimize düşen sorumluluk da artıyor. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle hemşehrilerimize dolayısıyla Serdivanımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu veriler ışığında asıl teşekkür, Serdivanımızı tercih eden vatandaşlarımızındır. Esnafından, ev hanımına kadar; 7’den 70’e tüm hemşehrilerimizle Serdivan’ı birlikte inşa ettik, etmeye de devam edeceğiz” dedi.
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