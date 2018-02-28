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SAÜ’de öğretim elemanlarından karma sergi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğretim elemanları, Karma Sergi’de eserlerini sergiledi.SAÜ Mediko Sosyal Sağlık Merkezi Sanat Galerisinde düzenlenen Öğretim Elemanları...

SAÜ’de öğretim elemanlarından karma sergi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğretim elemanları, Karma Sergi’de eserlerini sergiledi.SAÜ Mediko Sosyal Sağlık Merkezi Sanat Galerisinde düzenlenen Öğretim Elemanları...

28 Şubat 2018 Çarşamba 17:07
SAÜ’de öğretim elemanlarından karma sergi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğretim elemanları, Karma Sergi’de eserlerini sergiledi.

SAÜ Mediko Sosyal Sağlık Merkezi Sanat Galerisinde düzenlenen Öğretim Elemanları Sergisi’nde 20’ye yakın öğretim elemanının eserleri yer aldı. 27 Şubat Salı günü açılışı yapılan sergiye öğretim üyeleri ve öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. Sergilenen eserleri ilgiyle izleyen sanatseverler, eser sahibi öğretim elemanlarıyla da sohbet etme ve fotoğraf çektirme fırsatı buldu.
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