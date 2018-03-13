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SAÜ’de ‘IWSC 2018 kongresi’ başarıyla tamamlandı

Sakarya Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi (SAÜKAM) ve SAÜ İletişim Fakültesi ile ulusal ve uluslararası pek çok üniversitenin işbirliğinde düzenlenen “International Conference On Contemporary Women’s Studies" (IWSC 2018) sona erdi.İstanbul...

SAÜ’de ‘IWSC 2018 kongresi’ başarıyla tamamlandı

Sakarya Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi (SAÜKAM) ve SAÜ İletişim Fakültesi ile ulusal ve uluslararası pek çok üniversitenin işbirliğinde düzenlenen “International Conference On Contemporary Women’s Studies" (IWSC 2018) sona erdi.İstanbul...

13 Mart 2018 Salı 15:55
SAÜ’de ‘IWSC 2018 kongresi’ başarıyla tamamlandı

Sakarya Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi (SAÜKAM) ve SAÜ İletişim Fakültesi ile ulusal ve uluslararası pek çok üniversitenin işbirliğinde düzenlenen “International Conference On Contemporary Women’s Studies" (IWSC 2018) sona erdi.

İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde 8-9 Mart’ta gerçekleştirilen kongrede 10 ayrı panelde 100 bildiri sunuldu. Kongre, açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun yaptığı “Güncel Konulara Multidisipliner Bakış” açılış paneli ile başladı. Panelde Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Daire Başkanı Muhittin Özdemir ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadın Politikaları Daire Başkanı Mustafa Çadır tarafından kadına yönelik şiddet konusunda bakanlıkların yapmış olduğu çalışmalar paylaşıldı. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kadın Sağlığı Daire Başkanlığından Dr. Yurdum Karabacak, anne-bebek ölümlerine ilişkin paylaşımlarda bulunurken, SAÜKAM Müdürü Prof. Dr. Nurgül Keser de kadınlarda bir numaralı ölüm sebebi olan kalp hastalıkları konusunda bilgilendirmeler yaptı.

Diğer bir panelde Düzce Üniversitesi kurucu Rektörü Prof. Dr. Funda Şerifsoy Sivrikaya moderatörlüğünde “Kadın ve Liderlik” konusu ele alınarak, Tulip programının detayları paylaşıldı. Prof. Dr. Acar Baltaş tarafından “Kimden lider olur?” konusu detaylı olarak anlatıldı. Göçmen kadınlarda üreme sağlığı problemleri paneli SAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Nursan Çınar ve Doç. Dr. Dilek Aygin moderatörlüğünde gerçekleştirildi. “Kadın ve Girişimcilik”, “Yükseköğretimde Kadın” ile “Kadın ve Çocuk” panellerinde konular, alanlarında uzman pek çok davetli tarafından güncel perspektiften paylaşıldı.

Moderatörlüğünü Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak’ın yaptığı “Sağlık Sektöründe Liderlik” paneline katılan Alivimedica Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Alaton, GE Sağlık Türkiye Genel Müdürü Yelda Ulu Colin, Medtronic Türkiye Genel Müdürü Esen Tümer, Eska Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu ve Memorial Hastanesi CEO’su Uğur Genç tarafından sağlık sektöründe yöneticilik, kadın yöneticilerin karşılaştıkları problemler, sağlık sektöründe kadın istihdamı ve politikaları konuları detaylı olarak paylaşıldı.
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