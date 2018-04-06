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SAÜ Turizm Fakültesi ve Çinli YIHA Üniversitesinden işbirliği

Çin’in Shaoxing kentinde bulunan YIHA Üniversitesi Yue Xiu Turizm Fakültesi Dekanı George Ubbelohde ve Dekan Yardımcısı Dr. Steve Shang, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıışık’ı makamında ziyaret...

SAÜ Turizm Fakültesi ve Çinli YIHA Üniversitesinden işbirliği

Çin’in Shaoxing kentinde bulunan YIHA Üniversitesi Yue Xiu Turizm Fakültesi Dekanı George Ubbelohde ve Dekan Yardımcısı Dr. Steve Shang, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıışık’ı makamında ziyaret...

06 Nisan 2018 Cuma 15:46
SAÜ Turizm Fakültesi ve Çinli YIHA Üniversitesinden işbirliği

Çin’in Shaoxing kentinde bulunan YIHA Üniversitesi Yue Xiu Turizm Fakültesi Dekanı George Ubbelohde ve Dekan Yardımcısı Dr. Steve Shang, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıışık’ı makamında ziyaret etti.

Turizm Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan Batman, Dekan Yardımcısı Prof.Dr. Oğuz Türkay, Fakülte Sekreteri Mehmet Yüce Taş ve öğretim üyelerinin katıldığı görüşmede iki üniversite arasındaki akademik ilişkilerin pekiştirilmesi konusu ele alındı. Görüşmede bunların yanında SAÜ Turizm Fakültesi ev sahipliğinde yapılacak olan “1.Uluslararası Turizmde Yeni Jenerasyonlar ve Yeni Trend Kongresi” ortaklığı adına olumlu adımlar da atıldı. Yapılan görüşmelerin bir diğer konusu ise kalite yönetimi kapsamında fakültede kalite iyileştirme çalışmalarının etkin bir sunumu olurken, yapılan ziyaret Turizm Fakültesi binası ve Sapanca ilçesinin doğa güzelliklerinin tanıtımı ile son buldu.
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