SASKİ tarafından su kaynaklarının karnesi hazırlanıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Sezar Ercan, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Havza ve Etüt İzleme Birimi’nin su kaynaklarına yönelik olarak yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

SASKİ Genel Müdür Yardımcısı Sezar Ercan, kurdukları Havza ve Etüt İzleme Birimi ile şehir genelindeki yüzeysel ve yer altı su kaynaklarının tamamını kapsayacak bir çalışma yürüttüklerini, bu çalışma ile her bir su kaynağı için karne hazırlayacaklarını açıkladı. Sakarya’ya alternatif su kaynakları kazandırmak için ciddi yatırımlar yaptıklarını, mevcut su kaynaklarını korumak için de büyük hassasiyet gösterdiklerini vurgulayan Ercan, “Bu doğrultuda şehir genelinde su temin edilen ve edilecek olan alanlarda içmesuyu kaynaklarının gerek kalite, gerek miktar olarak analizlerini yapıyor, kaynakları kayıt altına alıyoruz” dedi.

Sezar Ercan, “Havza ve Etüt İzleme Birimimiz ilimiz sınırları içerisinde yer alan su kaynaklarından numuneler alıyor, bu kaynaklarda ölçümler gerçekleştiriyor. Böylece suyun miktarını ve kalitesini test ediyoruz. Daha sonra laboratuvarlarımızda bu numuneleri tüm parametreleri bakımından inceliyoruz. Suyun bulunduğu bölgenin özelliğini ve bölgenin su ihtiyacını değerlendiriyoruz. Bu çalışmalarımızla kaynağın korunmasını, kullanılmasını ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasını hedefliyoruz. Bu verilerin kayıt altına alınmasının gelecek nesillerimiz için kıymetli olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

Yüzeysel ve yer altı sularının tamamını kapsayacak bir çalışma yürüttüklerini belirten Ercan, “Çalışmamızla belirlenen periyotlarla alınan numuneleri ‘İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik’ kapsamında izleyecek, her bir su kaynağı için karne hazırlayacak, bu karneleri coğrafi bilgi sistemi ve SCADA ortamından online takip edebileceğiz. Bu sayede bir havzanın su potansiyelinin öncelikle havzanın içerisinde değerlendirilmesi, suyun kalite ve miktarına göre planlama yapılabilmesi, ihtiyaç yaşanması veya olası kuraklık dönemlerinde alternatif kaynaklara başvurulması sağlanacak. İzlenen analiz parametreleri ile su kalitesi ve miktarını olumsuz yönde etkileyecek değişiklikler tespit edilerek, kirlilik etkenleri kaynağında bertaraf edilebilecek” şeklinde konuştu.