Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
117216
ALTIN
165.606
DOLAR
3.9176
STERLİN
5.4678
EURO
4.8144

Sakarya’da trafik kazası: 4 yaralı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Kaynarca istikametinden Karasu istikametine doğru seyir halinde olan S.Ö. idaresindeki 54 VE 544 plakalı...

Sakarya’da trafik kazası: 4 yaralı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Kaynarca istikametinden Karasu istikametine doğru seyir halinde olan S.Ö. idaresindeki 54 VE 544 plakalı...

16 Mart 2018 Cuma 20:18
Sakarya’da trafik kazası: 4 yaralı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kaynarca istikametinden Karasu istikametine doğru seyir halinde olan S.Ö. idaresindeki 54 VE 544 plakalı otomobil ile ana yola çıkmaya çalışan M.F.A. idaresindeki 54 VF 916 plakalı otomobil Sarıbeyli Kavşağı’nda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüleri S.Ö., M.F.A. ile araçlarda bulunan ve ismi öğrenilemeyin iki bayan daha yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Güncelleme: 16.03.2018 23:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Öğrenciler SASKİ eğitimleriyle eğlenerek öğreniyorlar
Öğrenciler SASKİ eğitimleriyle eğlenerek öğreniyorlar
Sahte kimlikle yakalanan FETÖ sorumlusu tutuklandı
Sahte kimlikle yakalanan FETÖ sorumlusu tutuklandı

banner29

banner52

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim