Sakarya’da trafik kazası: 4 yaralı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kaynarca istikametinden Karasu istikametine doğru seyir halinde olan S.Ö. idaresindeki 54 VE 544 plakalı otomobil ile ana yola çıkmaya çalışan M.F.A. idaresindeki 54 VF 916 plakalı otomobil Sarıbeyli Kavşağı’nda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüleri S.Ö., M.F.A. ile araçlarda bulunan ve ismi öğrenilemeyin iki bayan daha yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.