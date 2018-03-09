Sakarya’da trafik kazası: 1 yaralı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Serdivan ilçesi Esentepe Mahallesi Şehit Abdurrahman Komut Caddesi’nde giden Dilek D., idaresindeki 54 AV 444 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metre sürüklenen otomobil, ağaca çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.