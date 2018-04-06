Sakarya’da PKK üyesi katil zanlısı yakalandı

SAKARYA (İHA) – Sakarya’da jandarma ekipleri adam öldürmek ve PKK/KCK terör örgütü üyeliği suçunda aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tasarlayarak adam öldürmek ve PKK/KCK terör örgütü üyeliği suçunda aranan S.H. isimli şahsı yakalamak için bir süredir çalışma yürütüyordu. Çalışmalar neticesinde S.H. isimli şahıs jandarma ekiplerince şehir merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın jandarmada ki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.