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Sakarya’da öğrencilerden emniyet ziyareti

Adapazarı Ozanlar Ortaokulu 6/F sınıfı öğrencileri Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Öğrenciler çeşitli birimleri gezerek yetkililerden bilgiler aldı.Polis teşkilatının kuruluşunun 173. yılı ve Polis Haftası münasebetiyle...

Sakarya’da öğrencilerden emniyet ziyareti

Adapazarı Ozanlar Ortaokulu 6/F sınıfı öğrencileri Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Öğrenciler çeşitli birimleri gezerek yetkililerden bilgiler aldı.Polis teşkilatının kuruluşunun 173. yılı ve Polis Haftası münasebetiyle...

06 Nisan 2018 Cuma 15:47
Sakarya’da öğrencilerden emniyet ziyareti

Adapazarı Ozanlar Ortaokulu 6/F sınıfı öğrencileri Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Öğrenciler çeşitli birimleri gezerek yetkililerden bilgiler aldı.

Polis teşkilatının kuruluşunun 173. yılı ve Polis Haftası münasebetiyle Ozanlar Ortaokulu 6/F sınıfı öğrencileri Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kent Güvenlik Yönetim Sistemindeki (KGYS), Olay Yeri İnceleme, Özel Harekat ile Basın Personel Müdürlüğünü Türkçe öğretmeni Cihat Küçükaslan eşliğinde ziyaret ettiler. Birimleri gezen öğrencilerin en çok dikkatini Olay Yeri İnceleme birimi çekti. Parmak izinin nasıl alındığını ve sonrasındaki işlemlerin nasıl gerçekleştiğini yerinde gören öğrenciler, Olay Yeri İnceleme biriminden birçok bilgi edindi.

KGYS birimini de inceleyen öğrenciler ekiplerden; 155 hattına telefon geldikten sonra ne gibi çalışmaların takip edildiğini öğrenmiş oldular. Öğrenciler Özel Harekat birimini gezdikten sonra son olarak Basın ve Personel Şube Müdürlüğüne geçtiler. Öğrencilerden Arda Genç Basın ve Personel Şube Müdürü Özay Yıldırım’a çiçek taktim etti. Genç, “Gece gündüz demeden asayişi sağlamak ve vatandaşın huzurlu bir şekilde yaşamını sürdürmesi için mücadele veren tüm polislerin Polisler Haftası’nı kutlarım” dedi.

Özay Yıldırım ise ziyaretten ötürü öğrencilere teşekkür ederek, “Polis Haftası nedeniyle toplumun tüm kesimlerinden tebrik alıyor ve ziyaretleri kabul ediyoruz. Bize göre bu ziyaretlerin en anlamlısı ise öğrencilerimizin yaptıkları ziyaretler oluyor. Bu vesileyle tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.

Ziyaret sonrasında polisler tarafından, öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.
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