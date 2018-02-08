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Öğrencilerden ’Tema gönüllüsü olun’ mesajı

Adapazarı ilçesinde bulunan Ozanlar Ortaokulunda TEMA gönüllüsü olan öğrencilere kart ve rozetleri gerçekleştirilen etkinlikle verildi.Gerçekleştirilen etkinliğe; TEMA Vakfı Sakarya İl Temsilcisi Doç. Dr. Fatime Balkan Kıyıcı, İl Temsilci...

Öğrencilerden ’Tema gönüllüsü olun’ mesajı

Adapazarı ilçesinde bulunan Ozanlar Ortaokulunda TEMA gönüllüsü olan öğrencilere kart ve rozetleri gerçekleştirilen etkinlikle verildi.Gerçekleştirilen etkinliğe; TEMA Vakfı Sakarya İl Temsilcisi Doç. Dr. Fatime Balkan Kıyıcı, İl Temsilci...

08 Şubat 2018 Perşembe 19:29
Öğrencilerden ’Tema gönüllüsü olun’ mesajı

Adapazarı ilçesinde bulunan Ozanlar Ortaokulunda TEMA gönüllüsü olan öğrencilere kart ve rozetleri gerçekleştirilen etkinlikle verildi.

Gerçekleştirilen etkinliğe; TEMA Vakfı Sakarya İl Temsilcisi Doç. Dr. Fatime Balkan Kıyıcı, İl Temsilci Yardımcısı Nazire Burçin Hamutoğlu ve Genç TEMA Başkan Yardımcısı Mustafa Onur Taşçı katıldı. Çevre sorunlarının olmadığı yaşanılabilir bir gelecek için erken yaşta farkındalık oluşturmanın önemine değinen Kıyıcı, desteklerinden dolayı ailelere, okul yönetimine ve öğretmenlere de ayrıca teşekkür ettiğini belirtti. Kıyıcı, "TEMA ailesine katılan tüm çocuklarımızı tebrik ediyorum. Toprağı, havayı suyu korumaya ben de varım diyerek herkese örnek olacak çok önemli bir adım attınız" dedi.

Etkinlikte ayrıca öğrencilerden 6-F sınıfından Arda Genç TEMA hakkında, "Doğayı korumak için böyle bir adım attığım için mutluyum ve tüm arkadaşlarım Tema gönüllüsü olsunlar" derken, 6-E sınıfından Özlem Tuana ise, "Doğa, bizim yaşam kaynağımız. Diğer arkadaşlarımda Tema gönüllüsü olsunlar, fidanlar diksinler" diyerek duygu ve düşüncelerini dile getirdiler.

Etkinlik sonunda ise tüm öğrenciler hep bir ağızdan ’Tema gönüllüsü olun!’ mesajını verdiler.
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